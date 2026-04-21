Olyan bejelentést tett Zelenszkij, amitől egész Magyarország fellélegezhet - Egyetlen dolgot vár Ukrajna cserébe

A vezeték január vége óta nem üzemelt, miután Kijev egy orosz csapásról számolt be. A leállás komoly feszültséget szült Szlovákiával és Magyarországgal, mivel ezen országok kőolajellátása döntően ettől az útvonaltól függ.

Magyarország olajimportjának 86–92 százaléka, míg Szlovákia ellátásának szinte egésze a Barátság vezeték déli ágán keresztül érkezik.

A leköszönő magyar kormány a választási kampány alatt, és a szlovák Fico-kormány azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból tartja vissza a tranzitot. Ezt az ukrán fél határozottan visszautasította. A helyzet február 18-án odáig fajult, hogy a két ország leállította a gázolajexportot Ukrajna irányába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután közölte, hogy a javítási munkálatok befejeződtek.

A vezeték így készen áll a szállítás újraindítására, bár egy újabb orosz támadás elkerülésére senki sem tud garanciát vállalni. Zelenszkij egyúttal kifejezte reményét, hogy az Európai Unió a következő napokban

felszabadítja a Kijev számára jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelkeretet.

A kölcsön az orosz agresszió közepette létfontosságú pénzügyi segítséget jelent Ukrajna számára. A folyósítást azonban éppen Magyarország leköszönő kormánya blokkolta a kőolajtranzit leállása miatt.

Orbán Viktor egy április 20-án António Costának, az Európai Tanács elnökének írt levelében jelezte, hogy a brüsszeli tájékoztatás szerint Ukrajna kész helyreállítani az olajtranzitot. Hozzátette, hogy amint a szállítás újraindul, Magyarország "késlekedés nélkül" visszavonja a hitel elleni vétóját. Az Európai Unió Tanácsának ciprusi elnöksége megerősítette a fejleményeket. Az állandó képviselők április 22-i ülésének napirendjére így már felkerült a hitel folyósításához szükséges utolsó lépés jóváhagyása.

