Pattanásig feszült a helyzet Romániában: egy utolsó, kétségbeesett lépést tesznek a kormány megmentésére

Hétfőn a legnagyobb frakcióval rendelkező PSD elnöke, Sorin Grindeanu bejelentette, hogy megvonják a bizalmat a kormány élén álló Bolojantól, a Liberális Demokrata Párt (PNL) politikusától.

Claudiu Manda, a PSD főtitkára a Maszol szerint kedden azt nyilatkozta, a szociáldemokrata miniszterek csütörtökön beadják lemondásukat, amennyiben Bolojan nem mond le, és a Nicuşor Dan államfő kezdeményezte, szerdán esedékes tárgyalások is eredménytelenül zárulnak.

Bolojan már hétfő este kijelentette, nem kíván lemondani a kormányfői tisztségről.

A PNL vezetősége kedden négyórás ülést tartott, amelyet követően Bolojan kijelentette, hogy

a következő napokban megbeszéléseket kezdenek a kormánykoalíció két másik pártjával, a liberális USR-rel és az RMDSZ-szel, valamint a nemzeti kisebbségi képviselőkkel, hogy megvizsgálják, hogyan működhetne egy kisebbségi kormány.

A kormányfő elmondta, a PNL úgy döntött, nem köt többé koalíciót PSD-vel. Megjegyezte, nem tárgyalnak az ellenzéki, szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) a kisebbségi kormányról.

