Rászólt Izraelre Európa egyik legerősebb vezetője: ezzel most már ideje leállni

A jelenlegi tűzszünetet, amely vasárnap jár le,
meg kell hosszabbítani, hogy lehetővé tegye egy valódi stabilizáló dinamika megindulását"
- mondta a francia elnök újságíróknak a libanoni miniszterelnök, Navaf Szalám társaságában, akit a hivatalában fogadott.
Emmanuel Macron egy "politikai megállapodást" szorgalmazott "Izrael és Libanon között, amely garantálja a két ország biztonságát, Libanon területi integritását, és lerakja a kapcsolataik normalizálásának alapjait".
Hiszünk abban, hogy a libanoni fegyveres erők le tudják fegyverezni a Hezbollahot, vagy erővel vagy tárgyalással, attól függően, hogy a bejrúti hatóságok melyik utat választják"
- hangsúlyozta a francia elnök.
Amíg azonban van egy olyan erő, amely megszállja vagy bombázza a libanoni területet, gyengül a Hezbollah tartós lefegyverzésének képessége"
- figyelmeztetett.
A stabilizáció azt jelenti, hogy a Hezbollah "abbahagyja Izrael támadását, és az állami jogkörök gyakorlásának helyettesítését", de azt is, hogy
"Izrael lemond a területi törekvéseiről, és megérti, hogy biztonságának feltétele egy erős libanoni állam, nem pedig a káosz politikája" - fogalmazott a francia elnök.
Miközben az Európai Unió tagállamai, többek felszólítása ellenére sem döntöttek újabb szankciók bevezetéséről Izrael ellen, Emmanuel Macron jogosnak nevezte annak felvetését, hogy fel lehet-e függeszteni az EU és Izrael közötti társulási megállapodást, ha Izrael "folytatja ezt a politikát, amely ellentétes a történelmével", különösen Libanonban. Ugyanakkor hozzátette:
Nem ez a megfelelő pillanat, amikor néhány nappal ezelőtt Izrael tűzszünetet fogadott el Libanon számára, és tárgyalásokba kezdett, hogy siettetni kellene egy ilyen konfrontációt"
- vélekedett a francia elnök.
De egyértelmű, hogy a dolgok nyilvánvalóan nem folytatódhatnak úgy, mint néhány éve"
- hívta fel a figyelmet, felszólítva az izraeli hatóságokat, hogy kötelezzék el magukat "a szomszédos államok szuverenitásának tiszteletben tartása és a megbékélés útja" mellett.
A libanoni miniszterelnök kiemelte, hogy az Izraellel folytatott tárgyalásain Libanon az izraeli erők "teljes kivonulását" követelte, valamint a libanoni foglyok és kitelepítettek visszatérését.
A két ország nagykövetei között csütörtökön várható egy újabb tárgyalási kör Washingtonban, amerikai közvetítéssel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rászólt Izraelre Európa egyik legerősebb vezetője: ezzel most már ideje leállni
A francia elnök kemény kritikát fogalmazott meg a zsidó állammal szemben.
Súlyos figyelmeztetést adott ki Leó pápa: veszélyben van az emberiség jövője
"Gyilkos az a gazdaság, amelyben a profitot helyezik mindenek fölé."
Az egyik techóriásnál már videózzák a dolgozók monitorát, az AI így tanulja meg a munkájukat
A program rögzíti az egérmozgásokat, a kattintásokat és a billentyűleütéseket.
Meglépte az Egyesült Államok: lecsaptak a titkos fegyverhálózatra, miközben vészesen ketyeg az óra
Amerika odavágott Iránnak.
Bejelentette Irán: Amerika háborús cselekményt hajtott végre – Trump felrúgta a tűzszünetet
Ellenállást hirdetett Teherán.
BBC: pendrive-okon kínálnak dokumentumokat magyar hivatalnokok, büntetlenséget és a munkájuk megtartását kérik
A lap értesülései szerint dolgoznak az iratmegsemmisítők.
Tényleg már csak a csoda segíthet: holnap folytatódhat a pusztító háború – Amerika talpig fegyverben
A katonák várják Trump elnök parancsát.
Egészségügyi veszélyhelyzet jöhet a magyar nagyvárosban: kitört a pánik, már a klímákat is tilos bekapcsolni
A kormányhivatal FFP2-es és FFP3-as maszkokat oszt a környéken élőknek.
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.