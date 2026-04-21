Rászólt Izraelre Európa egyik legerősebb vezetője: ezzel most már ideje leállni

Emmanuel Macron francia államfő kedden úgy vélte, hogy Izraelnek "le kell mondania területi törekvéseiről" Libanonban, kijelentve, hogy a libanoni Irán-barát síita fegyveres mozgalmat, a Hezbollahot "a libanoniaknak maguknak kell lefegyverezniük".

A jelenlegi tűzszünetet, amely vasárnap jár le,

meg kell hosszabbítani, hogy lehetővé tegye egy valódi stabilizáló dinamika megindulását"

- mondta a francia elnök újságíróknak a libanoni miniszterelnök, Navaf Szalám társaságában, akit a hivatalában fogadott.

Emmanuel Macron egy "politikai megállapodást" szorgalmazott "Izrael és Libanon között, amely garantálja a két ország biztonságát, Libanon területi integritását, és lerakja a kapcsolataik normalizálásának alapjait".

Hiszünk abban, hogy a libanoni fegyveres erők le tudják fegyverezni a Hezbollahot, vagy erővel vagy tárgyalással, attól függően, hogy a bejrúti hatóságok melyik utat választják"

- hangsúlyozta a francia elnök.

Amíg azonban van egy olyan erő, amely megszállja vagy bombázza a libanoni területet, gyengül a Hezbollah tartós lefegyverzésének képessége"

- figyelmeztetett.

A stabilizáció azt jelenti, hogy a Hezbollah "abbahagyja Izrael támadását, és az állami jogkörök gyakorlásának helyettesítését", de azt is, hogy

"Izrael lemond a területi törekvéseiről, és megérti, hogy biztonságának feltétele egy erős libanoni állam, nem pedig a káosz politikája" - fogalmazott a francia elnök.

Miközben az Európai Unió tagállamai, többek felszólítása ellenére sem döntöttek újabb szankciók bevezetéséről Izrael ellen, Emmanuel Macron jogosnak nevezte annak felvetését, hogy fel lehet-e függeszteni az EU és Izrael közötti társulási megállapodást, ha Izrael "folytatja ezt a politikát, amely ellentétes a történelmével", különösen Libanonban. Ugyanakkor hozzátette:

Nem ez a megfelelő pillanat, amikor néhány nappal ezelőtt Izrael tűzszünetet fogadott el Libanon számára, és tárgyalásokba kezdett, hogy siettetni kellene egy ilyen konfrontációt"

- vélekedett a francia elnök.

De egyértelmű, hogy a dolgok nyilvánvalóan nem folytatódhatnak úgy, mint néhány éve"

- hívta fel a figyelmet, felszólítva az izraeli hatóságokat, hogy kötelezzék el magukat "a szomszédos államok szuverenitásának tiszteletben tartása és a megbékélés útja" mellett.

A libanoni miniszterelnök kiemelte, hogy az Izraellel folytatott tárgyalásain Libanon az izraeli erők "teljes kivonulását" követelte, valamint a libanoni foglyok és kitelepítettek visszatérését.

A két ország nagykövetei között csütörtökön várható egy újabb tárgyalási kör Washingtonban, amerikai közvetítéssel.

