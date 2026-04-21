Ritka felvételek: helikopterrel hajtott végre rajtaütést az amerikai haditengerészet

A közösségi médiás felvételeken látható, ahogy az amerikai haditengerészet rajta üt a M/T Tifani olajszállító tankerhajón. Közölték, hogy az akciót incidens nélkül hajtották végre, a hajókövetési adatok szerint a jármű jelenleg Sri Lanka és Indonézia között halad. A bejelentésben elmondták, hogy a fellépésre szankcionált tevékenység miatt volt szükség, ugyanis Washington gyanúja szerint a jármű illegális forrásból származó olajat csempészett.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 https://t.co/EGwDe3dBI3— Department of War (@DeptofWar) April 21, 2026
Kijelentették, hogy „a nemzetközi vizek nem szolgálhatnak menedékül a szankcionált járművek számára”. A M/T Tifani hivatalosan egyetlen ország zászlaja alatt sem hajózott, hontalannak számít. Az akciót a térségért felelős INDOPACOM hajtotta végre vagyis az Egyesült Államok Indo-Csendes-óceáni Parancsnoksága, amely az Indiai- és Csendes-óceánért, valamint a környező területekért felelős. A Hormuzi-szoros és a Perzsa-öböllel kapcsolatos ügyekért a CENTCOM felelős.
A Pentagon közölte azt is, hogy a jármű Irán olaját szállította, ezért látták szükségét a rajtütésnek.
