Ritkán látott katasztrófa rázta meg a világ egyik legerősebb országának hadseregét: éles bevetés közben robbant fel a harckocsi

A baleset az Óita prefektúrában található Hidzsúdai gyakorlótéren következett be kedd reggel 8 óra 40 perc körül. A védelmi minisztérium illetékesei szerint a Japán Szárazföldi Önvédelmi Haderő (GSDF) egyik alakulata éles lőgyakorlatot hajtott végre egy 10-es típusú harckocsival. A tragédiát az okozta, hogy az egyik lövedék idő előtt, még a lövegcsőben felrobbant.

A robbanás következtében három, a húszas és negyvenes évei között járó férfi katona vesztette életét.

Egy húszas éveiben járó női katona is megsérült, de a baleset után eszméleténél volt. Őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter bejelentette, hogy a Japán Szárazföldi Önvédelmi Haderő Nyugati Hadsereg parancsnokságán vizsgálóbizottságot állítottak fel a robbanás okainak feltárására. Takaicsi Szanae miniszterelnök az X közösségi platformon fejezte ki részvétét. Hozzátette, hogy a kormány mindent megtesz az eset alapos kivizsgálásáért és a biztonsági előírások szigorításáért.

Ez az első súlyos baleset a japán fegyveres erőknél azóta, hogy tavaly májusban a légierő egyik T-4-es kiképző repülőgépe röviddel a felszállás után egy víztározóba zuhant. A baleset az Aicsi prefektúrában található Komaki légibázis közelében történt, és mindkét pilóta halálát okozta. A korábbi jelentősebb incidensek többsége szintén repülőgépekhez és helikopterekhez kapcsolódott. Ide tartozik a GSDF történetének legsúlyosabb tragédiája is: 2023 áprilisában egy UH-60JA típusú helikopter zuhant le Okinavánál, aminek következtében a fedélzeten tartózkodó mind a tíz katona életét vesztette.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 19. A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

