Ritkán látott katasztrófa rázta meg a világ egyik legerősebb országának hadseregét: éles bevetés közben robbant fel a harckocsi
Globál

Halálos baleset történt kedden egy japán katonai gyakorlótéren. Egy harckocsi lőgyakorlat közben felrobbant, aminek következtében három katona életét vesztette, egy negyedik pedig súlyosan megsérült - jelentette a Japan Times.

A baleset az Óita prefektúrában található Hidzsúdai gyakorlótéren következett be kedd reggel 8 óra 40 perc körül. A védelmi minisztérium illetékesei szerint a Japán Szárazföldi Önvédelmi Haderő (GSDF) egyik alakulata éles lőgyakorlatot hajtott végre egy 10-es típusú harckocsival. A tragédiát az okozta, hogy az egyik lövedék idő előtt, még a lövegcsőben felrobbant.

A robbanás következtében három, a húszas és negyvenes évei között járó férfi katona vesztette életét.

Egy húszas éveiben járó női katona is megsérült, de a baleset után eszméleténél volt. Őt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter bejelentette, hogy a Japán Szárazföldi Önvédelmi Haderő Nyugati Hadsereg parancsnokságán vizsgálóbizottságot állítottak fel a robbanás okainak feltárására. Takaicsi Szanae miniszterelnök az X közösségi platformon fejezte ki részvétét. Hozzátette, hogy a kormány mindent megtesz az eset alapos kivizsgálásáért és a biztonsági előírások szigorításáért.

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Botrányos körülmények között távozik Trump embere: újabb minisztert rúgtak ki, pörög a forgóajtó Washingtonban

Most kiderült, mi a legnagyobb probléma az amerikai gázzal: egyáltalán nem az, amire a legtöbben gondolnak

Ez az első súlyos baleset a japán fegyveres erőknél azóta, hogy tavaly májusban a légierő egyik T-4-es kiképző repülőgépe röviddel a felszállás után egy víztározóba zuhant. A baleset az Aicsi prefektúrában található Komaki légibázis közelében történt, és mindkét pilóta halálát okozta. A korábbi jelentősebb incidensek többsége szintén repülőgépekhez és helikopterekhez kapcsolódott. Ide tartozik a GSDF történetének legsúlyosabb tragédiája is: 2023 áprilisában egy UH-60JA típusú helikopter zuhant le Okinavánál, aminek következtében a fedélzeten tartózkodó mind a tíz katona életét vesztette.

A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Drámai fordulat Magyarország szomszédjában: megszavazták a kilépést, teljes összeomlás fenyeget?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility