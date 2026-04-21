Súlyos figyelmeztetést adott ki Leó pápa: veszélyben van az emberiség jövője
Az emberek közötti nagy vagyoni különbséget és a profit mindenek felettiségét bírálta kedden XIV. Leó pápa afrikai körútjának negyedik és egyben utolsó állomásán, Egyenlítői-Guineában. Figyelmeztetett: a háborúk és a nemzetközi jog semmibevétele miatt veszélyben van az emberiség jövője.

A katolikus egyházfő Angolából érkezett a Guineai-öböl partján fekvő közép-afrikai országba. Egyenlítői-Guinea 1,8 milliós lakosának több mint 70 százaléka vallja magát katolikusnak.

Az 1990-es években még virágzó Egyenlítői-Guinea mai lakosságának több mint a fele szegénységben él. Az országot sok nemzetközi bírálat éri az emberi jogok megsértése miatt.

Gyilkos az a gazdaság, amelyben a profitot helyezik mindenek fölé"

- jelentette ki Leó pápa.

Mára sokkal egyértelműbbé vált, mint az elmúlt években volt, hogy a fegyveres konfliktusokat gyakran a kőolaj és az egyéb ásványkincsek gyarmatosítása gerjeszti, és a gyarmatosítók nem törődnek a nemzetközi joggal és a népek önrendelkezésével"

- hangsúlyozta.

Az emberiség jövője veszélyben van a világban folyó háborúk és a nemzetközi jog semmibevétele miatt

- figyelmeztetett. Kijelentette, hogy minden közhatalomnak fel kell számolnia a fenntartható emberi fejlődés akadályait.

Szerdán a katolikus egyházfő Batában, az ország gazdasági fővárosában meglátogatja a három hírhedt helyi börtön egyikét, ahol az Amnesty International emberi jogi szervezet szerint a fogvatartottakat - közöttük politikai foglyokat - évekig nem látogathatják családtagjaik, és nem beszélhetnek ügyvéddel. Ez után misét mutat be Mongomóban, és találkozik a Ferenc pápáról elnevezett műszaki iskola diákjaival és tanáraival.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images

