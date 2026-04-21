Súlyos ügy bukott ki: titkos katonai létesítményt leplezett le Amerika szövetségese - Washington drasztikus dolgot tett
Az Egyesült Államok részlegesen korlátozta a Dél-Koreával folytatott hírszerzési információcserét. A döntés azután született, hogy a dél-koreai egyesítési miniszter nyilvánosan megnevezett egy észak-koreai nukleáris létesítményt, melynek pontos helyzete amerikai hírszerzési adatokon alapulhatott - jelentette a The Guardian.

Csong Dongjong márciusban egy parlamenti meghallgatáson közölte, hogy

Észak-Korea urándúsító létesítményeket üzemeltet egy északnyugati körzetben, Kuszongban.

Ezt a területet korábban még sosem erősítették meg nukleáris helyszínként a már ismert jongbjoni és kangszoni létesítmények mellett.

Egy magas rangú koreai katonai tisztviselő kedden a Jonhap hírügynökségnek elmondta, hogy

Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök

Fokozódik a helyzet Irán partjainál: Amerika nagyon felpörgött, 28 hajóra csapott le a haditengerészet

Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében

Washington e hónap eleje óta részlegesen korlátozza az észak-koreai technológiára vonatkozó, műholdas felderítéssel gyűjtött információk megosztását.

Dél-koreai források szerint Washington kifejezetten azt kifogásolta, hogy koreai politikusok érzékeny hírszerzési információkat hoztak nyilvánosságra engedély nélkül.

A rakétatevékenység megfigyelése azonban zavartalanul folytatódik, és a harckészültséget sem érinti az intézkedés.

Csong védelmébe vette a kijelentéseit. Hangsúlyozta, hogy állításai nyilvánosan elérhető kutatásokon, nem pedig minősített hírszerzési adatokon alapultak. Egy 2016-os amerikai kutatóintézeti jelentésre és dél-koreai sajtóanyagokra hivatkozott. Hozzátette, hogy tavaly a miniszteri kinevezési meghallgatásán is említette Kuszongot, aminek akkor semmilyen következménye nem volt. Közösségi oldalán "megdöbbentőnek" nevezte, hogy kilenc hónappal később ebből probléma lett.

Az egész világ a Hormuzi-szoros megnyitására vár, pedig van itt egy dolog, ami sokkal nagyobb veszélyt jelent

Leleplezték a nagy trükköt: nyugati alkatrészekből épül a legmodernebb orosz csúcsfegyver, az Szu-57-es vadászgép

Megszólalt a "Trump-suttogó" az elnök fenyegetéséről – Amerika tényleg kiléphet a NATO-ból?

