Súlyos ügy bukott ki: titkos katonai létesítményt leplezett le Amerika szövetségese - Washington drasztikus dolgot tett

Csong Dongjong márciusban egy parlamenti meghallgatáson közölte, hogy

Észak-Korea urándúsító létesítményeket üzemeltet egy északnyugati körzetben, Kuszongban.

Ezt a területet korábban még sosem erősítették meg nukleáris helyszínként a már ismert jongbjoni és kangszoni létesítmények mellett.

Egy magas rangú koreai katonai tisztviselő kedden a Jonhap hírügynökségnek elmondta, hogy

Washington e hónap eleje óta részlegesen korlátozza az észak-koreai technológiára vonatkozó, műholdas felderítéssel gyűjtött információk megosztását.

Dél-koreai források szerint Washington kifejezetten azt kifogásolta, hogy koreai politikusok érzékeny hírszerzési információkat hoztak nyilvánosságra engedély nélkül.

A rakétatevékenység megfigyelése azonban zavartalanul folytatódik, és a harckészültséget sem érinti az intézkedés.

Csong védelmébe vette a kijelentéseit. Hangsúlyozta, hogy állításai nyilvánosan elérhető kutatásokon, nem pedig minősített hírszerzési adatokon alapultak. Egy 2016-os amerikai kutatóintézeti jelentésre és dél-koreai sajtóanyagokra hivatkozott. Hozzátette, hogy tavaly a miniszteri kinevezési meghallgatásán is említette Kuszongot, aminek akkor semmilyen következménye nem volt. Közösségi oldalán "megdöbbentőnek" nevezte, hogy kilenc hónappal később ebből probléma lett.

