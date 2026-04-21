Tényleg már csak a csoda segíthet: holnap folytatódhat a pusztító háború – Amerika talpig fegyverben

Egyelőre nagyon úgy fest, hogy holnap folytatódni fog az Irán-Amerika / Izrael háború, az elmúlt hetek tárgyalásai ellenére minden jel arra mutat, hogy a kéthetes tűzszünetet nem hosszabbítják meg a felek.

Ma éjfélkor lejár az Irán és az Egyesült Államok, valamint Izrael közt érvényben lévő tűzszünet,

Teherán és Washington ma tárgyalt volna a meghosszabbításról, de az iráni delegáció az amerikai tengerészeti blokád miatt nem indult el.

Donald Trump amerikai elnök egy CNBC-nek adott interjúban beszélt arról, hogy szerinte a következő lépés az lesz, hogy folytatódni fognak a harcok.

Szerintem bombázás lesz, mert ezzel a legjobb most folytatni. Kész vagyunk az indulásra. A katonák már nagyon mennének. Egyszerűen lenyűgözőek”

– mondta az elnök.

Irán közben hasonlóan konfrontatív hangnemben kommunikál: Maszoúd Peszeskján elnök arról beszélt, hogy olyan súlyos csapást mérnek majd az ellenséges erőkre, hogy meg fogják bánni, hogy ismét megtámadták Iránt. Mohamed Galibáf, az iráni tárgyalócsapat vezetője, a parlament házelnöke pedig arról beszélt, hogy újfajta taktikákkal, módszerekkel fognak csapást mérni az ország ellenségeire – olyan eszközöket vetnek be, melyekre még nem volt példa. Más iráni vezetők a Hormuzi-szoros teljes lezárásával fenyegetőznek.

Érdemes megjegyezni: két héttel ezelőtt alig egy órával azelőtt kötött tűzszünetet Amerika és Irán, hogy Trump akkor kiadott végső ultimátuma lejárt volna. Az amerikai elnök ekkor eleinte az iráni áramhálózat teljes megsemmisítésével fenyegetőzött, később pedig már az iráni civilizáció elpusztítását helyezte kilátásba. Hasonló "csoda" most is történhet - lehet, hogy az utolsó pillanatban megint sikerül megállapodni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images