Ma éjfélkor lejár az Irán és az Egyesült Államok, valamint Izrael közt érvényben lévő tűzszünet,
Teherán és Washington ma tárgyalt volna a meghosszabbításról, de az iráni delegáció az amerikai tengerészeti blokád miatt nem indult el.
Donald Trump amerikai elnök egy CNBC-nek adott interjúban beszélt arról, hogy szerinte a következő lépés az lesz, hogy folytatódni fognak a harcok.
Szerintem bombázás lesz, mert ezzel a legjobb most folytatni. Kész vagyunk az indulásra. A katonák már nagyon mennének. Egyszerűen lenyűgözőek”
– mondta az elnök.
Irán közben hasonlóan konfrontatív hangnemben kommunikál: Maszoúd Peszeskján elnök arról beszélt, hogy olyan súlyos csapást mérnek majd az ellenséges erőkre, hogy meg fogják bánni, hogy ismét megtámadták Iránt. Mohamed Galibáf, az iráni tárgyalócsapat vezetője, a parlament házelnöke pedig arról beszélt, hogy újfajta taktikákkal, módszerekkel fognak csapást mérni az ország ellenségeire – olyan eszközöket vetnek be, melyekre még nem volt példa. Más iráni vezetők a Hormuzi-szoros teljes lezárásával fenyegetőznek.
Érdemes megjegyezni: két héttel ezelőtt alig egy órával azelőtt kötött tűzszünetet Amerika és Irán, hogy Trump akkor kiadott végső ultimátuma lejárt volna. Az amerikai elnök ekkor eleinte az iráni áramhálózat teljes megsemmisítésével fenyegetőzött, később pedig már az iráni civilizáció elpusztítását helyezte kilátásba. Hasonló "csoda" most is történhet - lehet, hogy az utolsó pillanatban megint sikerül megállapodni.
Tényleg már csak a csoda segíthet: holnap folytatódhat a pusztító háború – Amerika talpig fegyverben
A katonák várják Trump elnök parancsát.
Egészségügyi veszélyhelyzet jöhet a magyar nagyvárosban: kitört a pánik, már a klímákat is tilos bekapcsolni
A kormányhivatal FFP2-es és FFP3-as maszkokat oszt a környéken élőknek.
Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök
A legnagyobb techóriások már döntöttek.
Magyar Péter kérése teljesül: megvan az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontja
Sulyok Tamás meghallgatta a kérést.
Gimnáziumok vezetőivel egyeztetett Magyar Péter - Reform jön az oktatásban
A következő egyeztetéseket már a pedagógustársadalom bevonásával fogják tartani.
Súlyos ügy bukott ki: titkos katonai létesítményt leplezett le Amerika szövetségese - Washington drasztikus dolgot tett
Elkotyogta magát Amerika szövetségese.
Fokozódik a helyzet Irán partjainál: Amerika nagyon felpörgött, 28 hajóra csapott le a haditengerészet
A mai nap sok minden eldől.
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.