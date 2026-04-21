  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: mínusz 20 fokos fagyos pokolba küldték az amerikai csúcsfegyvert, az eredmény magáért beszél
Globál

Portfolio
A General Atomics Aeronautical Systems sikeresen lezárta az MQ-9B drón úgynevezett FIKI (Flight Into Known Icing, azaz ismert jegesedési körülmények közötti repülés) tesztrepülését. Ez kulcsfontosságú lépés a sarkvidéki és extrém hideg időjárási viszonyok közötti bevethetőség tanúsítása felé - írta meg az Army Recognition.

A tesztsorozatot az észak-dakotai Grand Forksban található repülési teszt- és kiképzőközpontban hajtották végre. Itt az éghajlati adottságok lehetővé teszik a jegesedési körülmények valósághű vizsgálatát. A mérnökök többféle módszert alkalmaztak. Egyrészt szimulált jégformákat rögzítettek a kritikus felületekre, másrészt természetes hidegben végeztek repüléseket.

Ezzel felmérték a jég hatását az aerodinamikai teljesítményre, a hajtóműre és a fedélzeti rendszerekre. Emellett a jegesedésgátló és jégtelenítő rendszerek működését is igazolták.

A mostani akció egy korábbi hidegindítási tesztsorozatra épül. Ennek során a drónt –21 Celsius-fok alá hűtötték, majd jégtelenítés után egy klimatizált hangárból indítva repült fagypont alatti környezeti hőmérsékleten.

A General Atomics 2026. április 20-án jelentette be, hogy a FIKI-tesztkampány minden kitűzött célt teljesített. A vállalat közölte, hogy a programot saját kutatás-fejlesztési keretéből finanszírozta, megelőzve ezzel a megrendelői szerződéseket. A tanúsítási követelményeknek való megfelelést ugyanis már a jövőbeli katonai és polgári felhasználási igények megjelenése előtt biztosítani kívánják.

Még több Globál

A sikeres tesztsorozat gyakorlati jelentősége óriási, hiszen jelentősen csökkenti az MQ-9B hosszú repülési idejű, tengeri és határőrizeti küldetéseinek időjárási korlátait. Emellett megnyitja az utat az olyan új bevetési területek felé is, ahol a jegesedés és a hiányos infrastruktúra eddig akadályozta a hagyományos repülőeszközök alkalmazását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility