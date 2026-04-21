Történelmi pillanat: mínusz 20 fokos fagyos pokolba küldték az amerikai csúcsfegyvert, az eredmény magáért beszél

A tesztsorozatot az észak-dakotai Grand Forksban található repülési teszt- és kiképzőközpontban hajtották végre. Itt az éghajlati adottságok lehetővé teszik a jegesedési körülmények valósághű vizsgálatát. A mérnökök többféle módszert alkalmaztak. Egyrészt szimulált jégformákat rögzítettek a kritikus felületekre, másrészt természetes hidegben végeztek repüléseket.

Ezzel felmérték a jég hatását az aerodinamikai teljesítményre, a hajtóműre és a fedélzeti rendszerekre. Emellett a jegesedésgátló és jégtelenítő rendszerek működését is igazolták.

A mostani akció egy korábbi hidegindítási tesztsorozatra épül. Ennek során a drónt –21 Celsius-fok alá hűtötték, majd jégtelenítés után egy klimatizált hangárból indítva repült fagypont alatti környezeti hőmérsékleten.

A General Atomics 2026. április 20-án jelentette be, hogy a FIKI-tesztkampány minden kitűzött célt teljesített. A vállalat közölte, hogy a programot saját kutatás-fejlesztési keretéből finanszírozta, megelőzve ezzel a megrendelői szerződéseket. A tanúsítási követelményeknek való megfelelést ugyanis már a jövőbeli katonai és polgári felhasználási igények megjelenése előtt biztosítani kívánják.

A sikeres tesztsorozat gyakorlati jelentősége óriási, hiszen jelentősen csökkenti az MQ-9B hosszú repülési idejű, tengeri és határőrizeti küldetéseinek időjárási korlátait. Emellett megnyitja az utat az olyan új bevetési területek felé is, ahol a jegesedés és a hiányos infrastruktúra eddig akadályozta a hagyományos repülőeszközök alkalmazását.

