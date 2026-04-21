Túljártak a rettegett JNIM eszén az orosz zsoldosok, sikerrel zárult a különleges művelet
Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy két, szélsőséges iszlamisták által elrabolt férfit – egy orosz és egy ukrán állampolgárt – kiszabadítottak egy különleges művelet során Maliban – írja a Reuters.

A két férfi egy orosz geológiai vállalat alkalmazottja volt, és 2024-ben, a szomszédos Nigerben rabolta el őket a Dzsamaát Nuszrat al-Iszlám va al-Muszlimín (angol rövidítéssel: JNIM) nevű terrorszervezet, egy al-Kaidához köthető iszlamista csoport.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint

a műveletet az orosz Afrika Hadtest, a Kreml által ellenőrzött félkatonai erő hajtotta végre.

Az Afrikai Hadtest, a feloszlatott Wagner zsoldoscsoport utódjaként létrejött félkatonai erő több afrikai országban, köztük Maliban, Egyenlítői-Guineában és Közép-afrikai Köztársaságban tevékenykedik.

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Olyan bejelentést tett Zelenszkij, amitől egész Magyarország fellélegezhet - Egyetlen dolgot vár Ukrajna cserébe

A bélflóra lehet a Parkinson-kór korai jelzőrendszere egy új kutatás szerint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
