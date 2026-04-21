  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: Trump egy meglepő kérésnek engedve állította le a támadásokat
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy meghosszabbítja az Iránnal kötött tűzszünetet. A fegyvernyugvás mindaddig érvényben marad, amíg Teherán be nem nyújtja javaslatát, és a tárgyalások le nem zárulnak.

Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy Pakisztán kérésére döntött a támadások felfüggesztésének fenntartása mellett. A lépés célja, hogy az iráni vezetésnek elegendő ideje legyen egy egységes javaslat kidolgozására.

Az elnök egyúttal utasította az amerikai hadsereget a blokád folytatására.

Ez az iráni kikötőkre vonatkozik.

Emellett elrendelte, hogy a fegyveres erők minden egyéb tekintetben maradjanak bevetésre kész állapotban.

Még több Globál

A tűzszünet tehát nyitott végű. Addig marad érvényben, amíg az iráni fél be nem nyújtja az ajánlatát, és a megbeszélések Trump szavaival élve "így vagy úgy" le nem zárulnak - emlékeztet a Reuters hírügynökség.

A tűzszünet meghosszabbítása annak fényében különösen érdekes, hogy szintén ma este nyilatkozott a teheráni külügyminiszter, miszerint z iráni kikötők blokádja háborús cselekmény és a tűzszünet megsértése.

Címlapkép forrása: Scott Eisen/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility