Váratlan húzás Amerikától: évtizedek óta ki akarják vonni a legendás „Warthog” csatarepülőgépeket, de újabb éveket kapnak

Troy Meink, a légierő minisztere hétfőn jelentette be a döntést a közösségi oldalán, a lépést az Irán elleni hadműveletekkel indokolta. Az A-10-eseket jelenleg is alkalmazzák közvetlen légi támogatásra a Közel-Keleten, valamint harci kutató-mentő feladatokra. A döntés értelmében három repülőszázad kap hosszabbítást. A Georgia állambeli Moody légitámaszpont egyik aktív állományú, illetve a Missouri állambeli Whiteman légitámaszpont tartalékos százada 2030-ig marad hadrendben. A Moody támaszpont egy másik százada pedig 2029-ig folytatja a szolgálatot.

Az A-10-est 1984 óta többször is kivonásra ítélték, ám a világpolitikai események rendre közbeszóltak.

A legutóbbi védelmi költségvetési törvényben az amerikai kongresszus is gátat szabott az állománycsökkentésnek. Megtiltották, hogy a légierő 103 alá csökkentse az A-10-esek számát az aktuális pénzügyi év végéig. Emellett részletes beszámolót kértek a minisztertől a flotta jövőjéről.

Dan Grazier, a Stimson Center nemzetbiztonsági reformprogramjának igazgatója szerint a döntés a Fehér Ház nyomására született. Grazier úgy véli, kulcsszerepet játszhatott egy hónap eleji incidens, amikor egy lelőtt F-15-ös vadászgép pilótájának kimentésében az A-10-esek nélkülözhetetlennek bizonyultak. A típus ugyanis a nagy kockázatú mentési bevetéseknél alkalmazott úgynevezett „Sandy package” kötelék meghatározó eleme, amelyet jelenleg egyetlen más repülőgép sem tud kiváltani.

Troy Meink a bejegyzésében köszönetet mondott Donald Trump elnöknek a „katonáink iránti megingathatatlan támogatásáért”. Pete Hegseth védelmi miniszter pedig „Éljen a Warthog!” felkiáltással reagált a hírre a közösségi médiában. A korábbi kivonási tervek mögött az állt, hogy

a légierő fókuszát a közel-keleti közvetlen légi támogatásról a Kínával és Oroszországgal szembeni nagyhatalmi versengésre kívánták áthelyezni.

Az A-10-esek azonban jelenleg nemcsak harci kutató-mentő feladatokat látnak el, hanem a Hormuzi-szorosban hajók ellen is bevetik őket, méghozzá sikerrel. Grazier szerint a 2030-as határidő ugyan némi lélegzetvételnyi időt hagy, de a légierőnek sürgősen el kell kezdenie egy váltótípus programjának kidolgozását.

