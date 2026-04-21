Végzetes csapást szenvedett Donald Trump vámháborús mesterterve - Egyértelmű üzenetet küldött az elnök

Megkezdődött az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság által jogszerűtlennek nyilvánított vámok visszatérítése. Donald Trump azonban nyíltan üzent a pénzüket visszakövetelő vállalatoknak: aki lemond az összegről, arra "emlékezni fog".

Trump kedden a CNBC-nek adott interjújában reagált az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) hétfői lépésére.

A hatóság ugyanis megnyitotta azt a portált, amelyen keresztül az importőrök visszaigényelhetik a nemzetközi gazdasági szükségállapotról szóló törvény (IEEPA) alapján kivetett vámokat.

Ezek összege meghaladja a 160 milliárd dollárt.

Az elnök ragyogónak nevezte, ha egyes nagyvállalatok – köztük az Apple és az Amazon – nem nyújtanak be ilyen kérelmet. Hozzátette:

Aki nem kéri vissza, az jól ismer engem."

Trump ismét bírálta a Legfelsőbb Bíróság 6:3 arányú döntését, amely megsemmisítette az általa egyoldalúan kivetett IEEPA-vámokat. Sérelmezte, hogy az ítélet nem tartalmazott olyan kitételt, amely szerint a már befizetett összegeket nem kell visszaadni.

Őszintén szólva nem vagyok elégedett a Legfelsőbb Bírósággal"

– fogalmazott.

