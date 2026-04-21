Vonatra szállnál repülő helyett? Sok sikert a foglaláshoz!

Egy friss elemzés rámutat, hogy az európai vasúti jegyfoglalási rendszer komoly lemaradásban van a légiközlekedéshez képest. Az Európai Unió legforgalmasabb légi útvonalainak vasúti megfelelői közül minden ötödik nemzetközi kapcsolatot nem lehet egyetlen tranzakcióval lefoglalni a nemzeti vasúttársaságok felületein. Az Európai Bizottság küszöbön álló egységes jegyértékesítési csomagja éppen ezt a helyzetet orvosolhatná.

A Transport & Environment (T&E) vizsgálata az EU harminc legforgalmasabb légi útvonalának vasúti alternatíváit elemezte. Az eredmények alapján a helyzet a távolság növekedésével drámaian romlik.

A 900 kilométert meghaladó utazások több mint felénél lehetetlen egyetlen tranzakcióval megváltani a jegyet a teljes útvonalra a nemzeti vasúttársaságok saját felületein.

Ez súlyos versenyhátrányt jelent a vasút számára. Mindeközben ezeken a vonalakon évente több ezer repülőjárat közlekedik, jelentős szén-dioxid-kibocsátást okozva.

Nem mellékes, hogy az iráni háború miatti olajellátási zavarok jelentősen megemelték a repülőgép-üzemanyag árát, ami a hosszú távú járatonként utasonként akár száz dollárnál is nagyobb többletköltséget jelenthet a T&E legújabb elemzésése szerint. A T&E számításai szerint a kerozin drágulása a hosszú távú járatokon átlagosan 88 euróval (mintegy 104 dollárral) növelte az egy utasra jutó üzemanyagköltséget. Az Európán belüli, rövid távú járatok esetében ez az emelkedés 29 eurót tett ki.

Georgia Whitaker, a T&E vasúti kampányaktivistája és a jelentés szerzője szerint „szinte kissé nevetségesnek tűnik”, hogy egy nehézkes és elavult rendszer gátolja az éghajlatvédelmi intézkedéseket.

A világban, amelyben élünk, jó vagy rossz, de szinte mindent egy kattintással meg lehet szerezni. Ha a vasúti utazás esetében ez nem lehetséges – az emberek legjobb szándéka ellenére –, akkor nem fogjuk látni a teljes potenciál kihasználását

- idézte őt a Guardian.

A független jegyértékesítő platformok, mint például a Trainline, jóval több határon átnyúló útvonalat kínálnak. A 900 kilométer feletti utakon az esetek 77 százalékában lehetséges egy tranzakción belül megvenni a teljes útra szóló jegyet. Ugyanakkor az árkülönbségek sokszor kirívóak. A T&E esettanulmányai rávilágítanak, hogy

a független platformokon akár hatszoros árat is kérhetnek ugyanazért az utazásért ahhoz képest, mintha a jegyet a vasúttársaság saját felületén vásárolnák meg.

Az elemzés azt is feltárta, hogy a vizsgált útvonalak több mint felén a nemzeti vasúttársaságok nem jelenítik meg a versenytársak járatait és árait. Az utasok így nem tudják összehasonlítani az elérhető szolgáltatásokat. Emellett sok esetben arról sem szereznek tudomást, hogy léteznek olcsóbb alternatívák is.

A jegyvásárlással kapcsolatos nehézségek miatt a gyakran repült útvonalakon vasúti jegy foglalása nehézkes vagy lehetetlen.

Az Európai Bizottság hamarosan előterjeszti az egységes jegyértékesítési csomagot, amely három fő jogszabályból áll. Ezek a

multimodális digitális mobilitási szolgáltatásokról szóló rendelet (MDMS), az egységes digitális foglalási és jegyértékesítési rendelet (SDBTR), valamint a vasúti utasjogi rendelet (RPRR) felülvizsgálata.

A csomag célja, hogy az utasok egyetlen platformon, egyetlen összekapcsolt jeggyel utazhassanak végig az európai vasúti útvonalakon, teljes körű utasjogok mellett.

Az MDMS előírná, hogy minden jelentős foglalási felület köteles legyen megjeleníteni az összes elérhető vasúti kapcsolatot, függetlenül attól, hogy az egy vasúttársaságé vagy egy független szolgáltatóé.

Az SDBTR a jegy- és menetrendadatok megosztására kötelezné a vasúttársaságokat.

Az utasjogi rendelet felülvizsgálata pedig törvénybe iktatná a "szállj fel a következő vonatra" elvet.

Ez azt jelentené, hogy késés esetén az utas bármely üzemeltető következő járatával továbbutazhatna, emellett pedig étkezési és szállásköltség-térítésre is jogosult lenne.

A Guardian emlékeztet, hogy az utasok általában az adott országban piacvezető szolgáltató – például Németországban a Deutsche Bahn vagy Franciaországban az SNCF – honlapján foglalnak jegyet. A jelentés megállapította, hogy Európában a versenyhelyzetben lévő útvonalak 86%-án a piacon már jelen lévő szolgáltatók nem értékesítenek versenytársaik jegyeit, míg az útvonalak 59%-án az alternatív ajánlatok egyáltalán nem jelennek meg.

A jelentés egészében több esettanulmány is rámutat a vasúti jegyfoglalás hiányosságaira az EU-n belül. Ahhoz, hogy a vasúti jegyfoglalás kilépjen a „kőkorszakból”, ezeket az ajánlásokat valóra kell váltani:

Minden olyan jelentős piaci erővel rendelkező nagy vasúti üzemeltető foglalási platformját kötelezni kell arra, hogy feltüntesse és értékesítse a belföldi és nemzetközi járatokra rendelkezésre álló jegyeket. Ez magában foglalja az együttműködésre nyitott versenytársak jegyeinek tisztességes, ésszerű és megkülönböztetésmentes feltételek (FRAND) szerinti értékesítését és feltüntetését is, annak biztosítása érdekében, hogy az utasok az utazásukhoz a legkedvezőbb jegyhez jussanak hozzá. A jelentős piaci erővel rendelkező vasúti szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy az utazási adatokat a FRAND-elveknek megfelelően osszák meg más, erre hajlandó szolgáltatókkal és harmadik fél által üzemeltetett platformokkal. Ide tartoznak a viteldíjak, a késések, a járattörlések, a fogyatékossággal élők és kerékpárosok számára biztosított hozzáférés, valamint a valós idejű adatok, hogy az utasok hozzáférhessenek az utazásukhoz kapcsolódó összes releváns információhoz, függetlenül attól, hogy hol foglalták le jegyüket. A jelentős piaci erővel rendelkező harmadik fél által üzemeltetett foglalási platformokat kötelezni kell arra, hogy minden hajlandó szolgáltató jegyeit – beleértve az összes jegyár-kedvezményt és ajánlatot – feltüntessék és értékesítsék, annak érdekében, hogy az utasok hozzáférhessenek a legolcsóbb elérhető jegyekhez és az aktuális utazási adatokhoz.

A T&E-jelentés megállapításai egy augusztusi Greenpeace-jelentésre épülnek, amely 109 európai határon átnyúló útvonalat vizsgált meg, és megállapította, hogy a vonatok ár szempontjából csupán az útvonalak 39%-ánál kedvezőbbek a repülőgépeknél.

A T&E megbízásából tavaly készült YouGov-felmérésből kiderült, hogy a vasúton nagyobb távolságra utazni tervezők 61%-át tántorították el az utazástól a jegyfoglalás nehézségek. Több mint 40% válaszolta azt, hogy gyakrabban utazna vonattal, ha a jegyfoglalás egyszerűbb lenne.

