Bejelentette Irán: hajlandók folytatni a béketárgyalásokat - Egyetlen dolgot kérnek cserébe

Irán hajlandó folytatni a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, de csak akkor, ha Washington feloldja a tengerészeti blokádot – közölte Amir Szaíd iráni ENSZ-követ az orosz TASZSZ hírügynökség szerint.

Az amerikai tengerészeti blokád a tűzszünet megsértése, közöltük velük is, hogy be kell ezt fejezniük. Ha ezt feloldják, folytatódni is fognak a tárgyalások Iszlámábádban”

– közölte az iráni diplomata.

Teherán és Washington küldöttjei tegnap találkoztak volna, hogy tárgyaljanak a háború lezárásáról, de Irán nem ment el a találkozóra, arra hivatkozva, hogy Amerika megsértette a tűzszünetet.

