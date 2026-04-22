Bejelentette Irán: hajlandók folytatni a béketárgyalásokat - Egyetlen dolgot kérnek cserébe
Irán hajlandó folytatni a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, de csak akkor, ha Washington feloldja a tengerészeti blokádot – közölte Amir Szaíd iráni ENSZ-követ az orosz TASZSZ hírügynökség szerint.

Az amerikai tengerészeti blokád a tűzszünet megsértése, közöltük velük is, hogy be kell ezt fejezniük. Ha ezt feloldják, folytatódni is fognak a tárgyalások Iszlámábádban”

– közölte az iráni diplomata.

Teherán és Washington küldöttjei tegnap találkoztak volna, hogy tárgyaljanak a háború lezárásáról, de Irán nem ment el a találkozóra, arra hivatkozva, hogy Amerika megsértette a tűzszünetet.

Egy ketyegő olajbombán ül a világ, de még csak tudomást sem akar venni róla

Durvul a helyzet Hormuznál: Irán rátámadott két hajóra, gyakorlatilag túszul ejtették őket

Forint: jöhet a következő nagy mozgás, minden szem a Tisza Párt bejelentésein

Surányi: romokban a költségvetés, az elmúlt 16 év legyalulta az ország növekedési lehetőségeit

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility