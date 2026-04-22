Döntött Putyin: a vörösterror hírhedt vezetőjének nevét veszi fel az egyik állami intézmény
Feliksz Dzerzsinszkijról, a szovjet titkosrendőrség megalapítójáról, a vörösterror vezetőjéről nevezte el az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) akadémiáját szerdán kiadott rendeletében Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A lengyel születésű Feliksz Dzerzsinszkijnek (1877-1926) a VCSK vagy Cseka, azaz a bolsevikok által az ellenforradalom és a szabotázs elleni harcra 1917-ben létrehozott Összoroszországi Rendkívüli Bizottság, majd az belügyi népbiztonságon (NKVD) belül 1922 februárjában felállított Állami Politikai Igazgatóság (GPU) vezetőjeként kulcsszerepe volt a vörösterror irányításában. Állt a közlekedési és hírközlési népbiztosság élén is.

A könyörtelensége miatt csak „Vaskezű Feliksznek” nevezett Dzerzsinszkijnek 1958-ban szobrot állítottak a KGB moszkvai főhadiszállása előtt a Lubjanka téren. A szobrot a Szovjetunió szétesésének évében az orosz nép ledöntötte, de 2023 szeptemberében új bronzszobrot kapott ugyanott. (A KGB Lubjanka téri egykori központját jelenleg egyik utódszervezete, a Külső Hírszerző Szolgálat – SZVR – használja.)

Az FSZB Akadémia az orosz szakszolgálat legfontosabb felsőoktatási intézménye.

Elődje, a Szovjetunió Állambiztonsági Bizottsága (KGB) Legfelsőbb Iskolája 1962 és 1993 között viselte már Dzerzsinszkij nevét.

Vlagyimir Putyin 1985-ben végzett a KGB Jurij Andropovról elnevezett külső hírszerzési intézetében, majd másfél évtizeden át szolgált hírszerző tisztként, ebből hat évig Drezdában, Kelet-Németországban. 1990-ben alezredesi rangban visszavonult az aktív szolgálattól. 1998 nyarán kinevezték az FSZB igazgatójának, az 1999 augusztusában történt miniszterelnöki kinevezéséig.

Putyin elnöksége alatt, különösen az ukrajnai háború 2022-es kitörését követően megindult a véreskezű szovjet vezetők, Dzerzsinszkij mellett például a hírhedt diktátor, Joszif Sztálin rehabilitálása és bűneik relativizálása.

