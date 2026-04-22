  • Megjelenítés
Drámai számok láttak napvilágot: vészesen fogynak az Egyesült Államok legfontosabb fegyverei
Globál

Drámai számok láttak napvilágot: vészesen fogynak az Egyesült Államok legfontosabb fegyverei

Portfolio
Az Irán elleni háború két hónapja alatt az Egyesült Államok felhasználta a legfontosabb légvédelmi rakétáinak több mint felét - ez abból az elemzésből derült ki, amelyet a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) tegnap tett közzé, és amelyet a Kyiv Independent szemlézett.

A CSIS becslése szerint

az Egyesült Államok és szövetségesei a háború előtti 2330 darabos készletből eddig 1060-1430 Patriot légvédelmi rakétát lőttek el.

A THAAD-rendszer elfogórakétái esetében a helyzet még drámaiabb.

A háború előtti 360 darabos készletből 190–290 rakétát használtak fel, ami akár a teljes állomány négyötödét is jelentheti.

Még több Globál

Mohamed El-Erian: Lerombolták a világrendet, de nincs helyette új

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Itt a bejelentés: csúcstalálkozó jöhet Zelenszkij és Putyin között – Már fel is kérték a lehetséges házigazdát

Kijev régóta nehezményezi, hogy Washington Patriot rakétákat használ az iráni Sahed drónok lelövésére, miközben az ukrán PAC-3 MSE rakétakészletek vészesen csökkennek.

Az ukrán fejlesztők éppen ezért olcsóbb, alternatív drónelhárító eszközöket hoztak létre, ide tartoznak a drónelfogó drónok is.

Az orosz ballisztikus rakéták, például az Iszkander-M vagy a Kindzsal ellen azonban Ukrajna továbbra is külső katonai segítségre, mindenekelőtt PAC-3 rakétákra szorul.

A Patriot rakétákat gyártó Raytheon ugyan bővíti a Patriot GEM-T típus gyártókapacitását Németországban, de ezek az üzemek még nem kezdték meg a termelést. A CSIS elemzése szerint ráadásul egy PAC-3 MSE rakéta esetében már maga a szerződéskötési folyamat is 29 hónapot vesz igénybe, és a tényleges gyártás csak ezt követően kezdődhet meg.

Kapcsolódó cikkünk

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility