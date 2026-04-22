Drámai számok láttak napvilágot: vészesen fogynak az Egyesült Államok legfontosabb fegyverei

A CSIS becslése szerint
az Egyesült Államok és szövetségesei a háború előtti 2330 darabos készletből eddig 1060-1430 Patriot légvédelmi rakétát lőttek el.
A THAAD-rendszer elfogórakétái esetében a helyzet még drámaiabb.
A háború előtti 360 darabos készletből 190–290 rakétát használtak fel, ami akár a teljes állomány négyötödét is jelentheti.
Kijev régóta nehezményezi, hogy Washington Patriot rakétákat használ az iráni Sahed drónok lelövésére, miközben az ukrán PAC-3 MSE rakétakészletek vészesen csökkennek.
Az ukrán fejlesztők éppen ezért olcsóbb, alternatív drónelhárító eszközöket hoztak létre, ide tartoznak a drónelfogó drónok is.
Az orosz ballisztikus rakéták, például az Iszkander-M vagy a Kindzsal ellen azonban Ukrajna továbbra is külső katonai segítségre, mindenekelőtt PAC-3 rakétákra szorul.
A Patriot rakétákat gyártó Raytheon ugyan bővíti a Patriot GEM-T típus gyártókapacitását Németországban, de ezek az üzemek még nem kezdték meg a termelést. A CSIS elemzése szerint ráadásul egy PAC-3 MSE rakéta esetében már maga a szerződéskötési folyamat is 29 hónapot vesz igénybe, és a tényleges gyártás csak ezt követően kezdődhet meg.
Címlapkép forrása: Public Domain
