  • Megjelenítés
Dubajba menekült volna a milliárdos oligarcha, lecsaptak rá – 19 év börtön néz ki neki
Globál

MTI
|
Portfolio
19 év börtönnel sújtották szerdán Moldovában az egymilliárd dolláros banki csalással vádolt Vladimir Plahotniuc üzletembert, aki egykor nagy politikai befolyással is bírt az országban.

A bíróság minden vádpontban – bűnszervezet alapítása, pénzmosás és csalás – bűnösnek mondta ki. A szabadságvesztés mellett 60 millió dollárnak megfelelő vagyonelkobzásra is ítélték.

A 60 éves Plahotniuc, aki nem volt jelen a bírósági tárgyaláson, korábban tagadta, hogy elkövetett volna bármiféle szabálytalanságot. Ártatlanságát bizonygatta és azt mondta, az ellene indított per politikai indíttatású. Védője illegálisnak nevezte a bírósági döntést, amit azzal indokolt, hogy az eljárást sietve folytatták le. A döntés még nem jogerős, fellebbezés nyújtható be ellene.

A Moldova egyik leggazdagabb emberének tartott Plahotniuc, aki korábban parlamenti képviselő is volt, a vádak szerint 2014-ben főszerepet játszott egymilliárd dollár elsikkasztásában a moldovai bankrendszerből.

Az összeg akkor a volt szovjet tagköztársaság bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 12 százalékát tette ki.

Még több Globál

A korábbi politikus, akit az Interpol által tavaly februárban kiadott nemzetközi körözés alapján július 21-én Athénban vettek őrizetbe, amikor egy Dubajba tartó repülőjáratra akart felszállni, tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.

Vladimir Plahotniuc 2019-ben hagyta el Moldovát, miután politikai pártja, a Demokrata Párt nem tudott kormányt alakítani. Az Egyesült Államokba menekült, ahonnan 2020-ban kiutasították, majd 2022-ben szankciós listára helyezték korrupció miatt. A görög hatóságok szerint 2023 óta 22 országban fordult meg.

Görögország tavaly szeptemberben adta ki Moldovának.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility