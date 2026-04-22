Dubajba menekült volna a milliárdos oligarcha, lecsaptak rá – 19 év börtön néz ki neki

19 év börtönnel sújtották szerdán Moldovában az egymilliárd dolláros banki csalással vádolt Vladimir Plahotniuc üzletembert, aki egykor nagy politikai befolyással is bírt az országban.

A bíróság minden vádpontban – bűnszervezet alapítása, pénzmosás és csalás – bűnösnek mondta ki. A szabadságvesztés mellett 60 millió dollárnak megfelelő vagyonelkobzásra is ítélték.

A 60 éves Plahotniuc, aki nem volt jelen a bírósági tárgyaláson, korábban tagadta, hogy elkövetett volna bármiféle szabálytalanságot. Ártatlanságát bizonygatta és azt mondta, az ellene indított per politikai indíttatású. Védője illegálisnak nevezte a bírósági döntést, amit azzal indokolt, hogy az eljárást sietve folytatták le. A döntés még nem jogerős, fellebbezés nyújtható be ellene.

A Moldova egyik leggazdagabb emberének tartott Plahotniuc, aki korábban parlamenti képviselő is volt, a vádak szerint 2014-ben főszerepet játszott egymilliárd dollár elsikkasztásában a moldovai bankrendszerből.

Az összeg akkor a volt szovjet tagköztársaság bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 12 százalékát tette ki.

A korábbi politikus, akit az Interpol által tavaly februárban kiadott nemzetközi körözés alapján július 21-én Athénban vettek őrizetbe, amikor egy Dubajba tartó repülőjáratra akart felszállni, tagadta a terhére rótt bűncselekményeket.

Vladimir Plahotniuc 2019-ben hagyta el Moldovát, miután politikai pártja, a Demokrata Párt nem tudott kormányt alakítani. Az Egyesült Államokba menekült, ahonnan 2020-ban kiutasították, majd 2022-ben szankciós listára helyezték korrupció miatt. A görög hatóságok szerint 2023 óta 22 országban fordult meg.

Görögország tavaly szeptemberben adta ki Moldovának.

