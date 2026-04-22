Durván, nyomdafestéket nem tűrő módon ostorozták az európai vezetőt Moszkvában – Itt a reakció, diplomáciai botrány lett belőle

MTI
Bekérették a külügyminisztériumba Oroszország nagykövetét, miután az orosz televízióban prostituáltnak és árulónak nevezték Giorgia Meloni miniszterelnököt - jelentette be kedden Antonio Tajani, az olasz diplomácia vezetője közösségi oldalán.

Az olasz külügyminiszter az orosz televízióban elhangzottakra utalva súlyosnak nevezte a Melonit ért sértéseket.

Vlagyimir Szolovjov az általa vezetett műsorban idiótának, fasiszta dögnek, az emberi faj szégyenének és olasz nyelven prostituáltnak is nevezte az olasz kormányfőt.

Szolovjov azt hangoztatta, hogy Meloni második neve az, hogy áruló, mivel elárulta saját választóit és Donald Trump amerikai elnököt is. Arra utalt, hogy Meloni elhatárolódott Trumptól azt követően, hogy az amerikai elnök rossz, a külpolitikához nem értő pápának nevezte XIV. Leót.

Sergio Mattarella olasz államfő, valamint az olasz kormány- és ellenzéki pártok is szolidaritásukat fejezték ki Meloninak.

Szolovjov tavaly hasonló kifejezésekkel illette Pina Picernót, az olasz baloldali Demokrata Párt (PD) képviselőjét, az Európai Parlament alelnökét, aki tiltakozott Szolovjov részvétele ellen a RAI olasz közmédia egyik műsorában.

Szolovjov két villa tulajdonosa az észak-olaszországi Comói-tónál, amelyeket az olasz hatóságok az Oroszországgal szembeni szankciók miatt 2022 márciusában lefoglaltak. Az ingatlanok értékét a pénzügyőrség 8 millió euróra becsülte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

