Durvul a helyzet Hormuznál: Irán rátámadott két hajóra, gyakorlatilag túszul ejtették őket
Bejelentette pár perce az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC), hogy elfoglaltak és Irán partjaihoz vontattak két külföldi teherszállító hajót – írja az NBC News.

A két hajó az MSC Francesca és az Epaminodes – az iráni gárdisták azzal vádolták meg a teherhajókat, hogy veszélyeztették a térség hajózási forgalmát azzal, hogy „engedély nélkül hajóztak” a Hormuzi-szoroson.

A Hormuzi-szoros biztonságának és rendjének megsértése vörös vonal”

– közölték.

Arra is kitértek, hogy szerintük a Francesca egy „Izraelhez köthető” teherhajó.

Irán ma ezen kívül még három másik hajóra is rálőtt a Hormuzi-szoroson. Teherán hivatalosan az amerikai hajózási blokád miatt kezdte el vegzálni megint a térség hajózási forgalmát.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

