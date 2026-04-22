Egy ketyegő olajbombán ül a világ, de még csak tudomást sem akar venni róla

Nem ezt vártuk az év elején. A háború kitörése előtt a piaci konszenzus még nagyjából 65 dolláros éves átlagárral számolt a Brent típusú kőolajnál. Februárban a jegyzés 75 dollár körül mozgott, márciusban azonban drámai fordulat következett: az amerikai-izraeli támadást követően az ár egyetlen hónap alatt 55 százalékkal emelkedett, és jelenleg éppen csak 100 dollár alatt van - ez 1988 óta a legnagyobb havi drágulás volt.
Ezután azonban valami megváltozott, a pánik elült, és Trump bejelentését követően - amelyet azóta még sok követett, kevés valósággal megfűszerezve - az olajár a 80 dollárt is elérte, ami bár meghaladja az év elején prognosztizált árakat, de jelentősen elmarad az idei évi csúcstól.
Két olajár létezik – de csak az egyik tükrözi a valóságot
Amikor olajárról beszélünk, akkor valójában rengeteg különböző termékről van szó. Anélkül, hogy belemennénk a legmélyebb bugyrokba, nézzük a témánk kapcsán a két legfontosabbat:
- Az egyik a Brent futures, tehát a határidős piac, ami olyan tőzsdei termék (kontraktus), amellyel szinte bárki kereskedhet, és amely az idő nagy részében a valós olajpiaci kereslet-kínálati viszonyokat árazza. A legtöbb hírportál ezt nevezi egyszerűen olajárnak, vagy éppen "papír olajnak".
- A történet másik fontos szereplője a Dated Brent. Ez a fizikailag leszállított északi-tengeri nyersolaj - hivatalosan BFOET - ára, amelyet a ténylegesen leszállított olaj után fizetnek például a finomítók.
Nyugodt piaci környezetben a kettő közötti árkülönbség – a piaci zsargonban spread – általában 0,5-2 dollár között mozog.
A lenti ábrán jól látszik, hogy az olló csak lassan nyílt szét,
azonban április eleje óta stabilan tartja a 20-30 dolláros különbséget.
Ez hatalmas eltérésnek számít. Sokkhelyzetekben nem egyedi, hogy megnövekszik a spread, viszont általában a piaci önkorrekciós mechanizmusoknak köszönhetően az árak gyorsan elkezdenek közelíteni - de most miért nem?
Amikor a ténylegesen piacra kerülő, leszállított fizikai olaj (narancssárga) ennyivel drágább, mint amit a papírpiac (zöld) mutat, az lényegében azt jelzi, hogy a kínálati-keresleti viszonyok nagyon felborultak, és a piaci szereplők közül valamelyik nagy tévedésben van – vagy a pánik túl nagy, vagy elhamarkodott a nyugalom.
A határidős árak elsősorban a pénzügyi piac várakozásait tükrözik a jövőbeli kínálatról és keresletről, ezért gyakran erősebben reagálnak a hírekre. A fizikai piacot viszont a tényleges szállítások, készletek és logisztikai korlátok mozgatják – ezért a Dated Brent sokszor pontosabban mutatja, hogy mennyire szűk valójában az azonnali olajkínálat.
Nézzük meg, most kinek lehet igaza.
Az olajpiac több kritikus vészjelzője is pirosan villog
Kezdjük a legkézenfekvőbb adattal, a tanker forgalom a Hormuzi-szorosban, ami gyakorlatilag összeomlott, és a mai napig nem indult újra. A háború előtt, ha csak a nagyobb olajtankereket vesszük alapul (VLCC, Suezmax, stb.), akkor napi átlag 16-20 volt a forgalom, ami megközelítőleg 15 millió hordó nyersolajat, 3,5 millió hordó finomított terméekt és 1,5 millió hordó autógázt (LPG) jelentett a piacon.
A VLCC a legnagyobb olajtanker típus, ami egymagában akár 2 millió hordó szállítására is alkalmas. Fun fact: csak ebből a hajótípusból összesen 800-900 darab van forgalomban, amihez még hozzáadódik az árnyékflotta is, ami még 150-200 hajót jelent.
Utóbbi egy olyan nehezen nyomon követhető hajókból álló tankerhálózat, amelyet főként szankcionált országok (például Oroszország vagy Irán) használnak olajszállításra a nemzetközi korlátozások megkerülésével.
Ha az egyéb hajótípusokat is figyelembe vesszük, akkor az Argus elemzőház adatai szerint jelenleg mintegy 750 hajó - köztük nagyjából 350 olaj- és LNG-tanker - vesztegel a Perzsa-öbölben arra várva, hogy kinyíljanak a kapuk.
Az ábrán jól látszik, hogy az első fegyverszünet megkötését követően, április 9-én volt egy nagyobb "kiáramlás" a szorosból, azonban a következő hétre még a korábbi forgalmat - aminek nagy része iráni zászló alatt hajózó tanker volt - se tudta elérni.
A másik fontos vészjelző a hajótársaságokat érintő biztosítások háborús kockázati felára, ami elképesztő szinteket ért el a háború kitörése óta. A konfliktus előtt, a szorosban való áthaladásért a hajó értékének (szállítmányt nem számolva) 0,125–0,25 százalékát kellett fizetni. Az iráni háború korai szakaszában ez az arány 5 százalék (esetenként 20 szoros ár!) volt, majd április végére 0,8–1 százalék körüli értékre mérséklődött – ami még mindig legalább négyszerese a korábbi normának.
Egy nagyobb, 100 millió dolláros tanker esetében ez azt jelenti, hogy
a korábbi 200 ezer dolláros biztosítási díj helyett körülbelül 1 millió dollárt kell fizetni egyetlen áthaladásért.
Ez önmagában nem is feltétlenül lenne probléma, hiszen a magasabb olajárakon keresztül a költségnövekmény is kisebb arányaiban. Ami nagyobb probléma, hogy a legnagyobb biztosítók a konfliktus elején lényegében nem tudták beárazni a kockázatot, nem kínáltak biztosítást a régióba közlekedő hajókra. Ezért a legtöbb szabályszerűen működő hajózási társaság neki sem indult a kockázatos útnak, és ez önmagában blokkolta a forgalmat a szorosban.
Ha ez nem lenne elég, időközben az Iráni Forradalmi Gárda a fenyegetéseit beváltva több támadást is indított azon ellenséges vagy iráni áthaladási engedéllyel nem rendelkező hajók ellen, amelyek megkockáztatták az átkelést - ezzel lényegében fizikailag is lezárva tartják a szorost.
Ráadásul az öbölbe beragadt hajók kiszálltak az elérhető szállítói flottából is, ami jelentősen megnövelte a szállítási költségeket is. Egy iparági benchmarknak számító index alapján a háború előtti napi 208 ezer dollárról március 3-ára 519 ezer dollárra ugrott a díjazás, ami 1987 óta a legmagasabb érték, és még a 2020-as COVID válság alatti csúcsot is meghaladta. A díjak azóta csökkentek, április közepére nagyjából 290 ezer dollárra, de ez még mindig mintegy 40%-kal magasabb a háború előtti szintnél.
Tehát sok vészjelző pirosan villog: a Brent jegyzése mégis a március eleji csúcsa alatt van.
Ami késik, nem múlik
Logikus a kérdés: ha a helyzet ennyire súlyos, mi ez a nagy nyugalom? A válasz az olajpiac sajátosságaiban rejlik.
Az olajellátási láncban - részben a 70-es évek olajválságaiból tanulva - jelentős,
szinte azonnal elérhető puffer található.
- Ezek egy része a szállítás alatt álló, olajtankerekbe már betöltött hordók, aminek 10-30 napos átfutási ideje van.
- Másrészt ott vannak a vállalati tulajdonban lévő, tengeri vagy szárazföldi készletek, amelyek például biztosítják a finomítók számára, hogy kisebb zavarok esetén is biztosítható legyen a piac ellátása.
- És végül ott vannak az olajválság után létrehozott, főleg állami rendelkezés alatt álló stratégiai készletek.
Ha részletesen is érdekel a tartalék olajkészletek témája, akkor érdemes elolvasni ezt a cikket.
Az ábra azt mutatja, hogy a Hormuzi-szoros teljes blokádjával mennyi olaj- és finomított termék esik ki a globális olajpiacról. Az ábrán balról-jobbra haladva láthatjuk, hogy ennek egy részét más útvonalak részben pótolták: például a szaúdi Kelet-Nyugat vezeték forgalmának megnövelésével, így a kiesés körülbelül 13 millió hordó/nap, amit időlegesen még tovább lehet csökkenteni.
A fenti lépések tehát egy ideig képesek ellensúlyozni még egy ekkora termeléskiesést is,
Elfedve a valós fizikai hiányt
- de ami késik nem múlik, a méreg lassan, de biztosan hatni kezdett.
Ennek egyik oka, hogy a háború kitörését megelőzően elindult tankerekben található olajmennyiség éppen április közepétől kezd elfogyni. Trump se segít a helyzeten: a nemrég bevezetett amerikai blokád következtében az iráni hajók is beragadtak, vagy el sem indultak az olajterminálokból, ami további 1,5-1,6 millió hordó olajjal vágta meg a globális kínálatot. Másrészt kezdenek leapadni azok a plusz források is, amelyek a vizeken rostokló orosz és iráni tankerhajókra vonatkozó szankciók feloldásával váltak elérhetővé.
Oké, nem néz ki jól, mi van ha holnap kitör a közel-keleti béke, gyorsan helyreáll minden, ugye?
Rövid távon mindenképp jelenthet valamennyi felüdülést a piacon - a nagy lemerülés előtt. A több száz millió hordó, ami eddig kiesett a termelésből továbbra is hiányozni fog a piacról. A képlet egyszerű: legtöbb számítás szerint, minden igyekezet ellenére a globális kínálatból jelenleg napi 11-13 millió hordó olaj hiányzik,
amit kínálati oldalon egyszerűen nem lehet kipótolni.
A háború kitörése óta eltelt közel 60 nap, ami azt jelenti, hogy azóta több mint 500 millió hordó hiányzik - amely szám minden egyes nappal növekszik.
Ráadásul ha lesz is béke,
a visszarendeződés sem lesz zökkenőmentes.
A leállított, részben sérült olajkutakat és infrastruktúrát újra be kell üzemelni, ami jó pár hétbe, hónapba is beletelhet. Fontos adalék, hogy a Perzsa-öböl menti olajkitermelők szárazföldi tárolói, amelyekből a tankereket is feltöltik, lényegében tele vannak (mintegy 600 millió hordó), hiszen nem volt hova rakni az olajat. A szakértők szerint első lépésben, a termelés újraindításához ebből legalább 200 millió hordót el kellene szállítani, hogy a kitermelés egyáltalán el tudjon indulni. Ez körülbelül 100 VLCC típusú tankert igényelne, amelyeket ezekből a szárazföldi készletekből töltenének fel. A tényleges termelés csak ezután indítható újra.
Ráadásul a Hormuzi-szoros lezárását megelőzően kijutott, szabadon elérhető tankereknek egy jó része, kb. 70 hajó most éppen Amerika felé tart, hogy feltöltsék és Ázsiába szállítsák a piacon még elérhető észak-amerikai könnyű olajat. Az út az Egyesült Államok és Ázsia között 40-50 napot tesz ki, amihez még hozzá kell adni további 20-30 napot, mire mondjuk a kínai partoktól a Perzsa-öbölbe jutnak a hajók. Sőt, az olajterminálok nem arra vannak tervezve, hogy egyszerre szolgálják ki a hajókat, amelyek feltöltése akár 1-2 napba is telhet, így további plusz időt is rá kell számolni.
Röviden: még a legoptimálisabb esetben is legalább hónapokba telne, mire a kitermelés és szállítás újra visszatérne a normális kerékvágásba
- és ez idő alatt továbbra is maradna a deficit.
Drága illúzió
Mindent figyelembe véve, véleményem szerint az olajpiac már túl van azon a kritikus ponton, ahol még meg lehet úszni nagyobb olajpiaci sokk nélkül és úgy gondolom, hogy a neheze még csak most jön.
A határidős piac jelenlegi árazása nem a fizikai valóságot tükrözi, hanem inkább egy túlságosan optimista narratívát, amely arra épít, hogy a pénzpiac szerint Trump végül a megszokott módon „bemondja a TACO-t”. Ezzel az értelmezéssel nem értek egyet – ennek okairól korábban röviden itt is írtam –, de a lényeg a következő:
még ha ez a forgatókönyv valósulna is meg, az idő napról napra fogy
- és minél tovább húzódik a helyzet, annál fájdalmasabb lesz.
Az olaj ára csak egy szám a képernyőn. A hiány viszont már a valóság.
Címlapkép forrása: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
