Egy ország már kikövezte az utat, amelyre Magyar Péter most ráléphet – Ismét felvirágozhat a mélypontra került történelmi barátság?

„Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát” – ezt a régi mondást, amely a lengyel és a magyar nép történelmi barátságára utal, a Tisza Párt április 12-i győzelme után újra egyre többet hallani, személyesen Magyar Péter is használta. A két ország korábban jó kapcsolata az ukrajnai háború kitörése, majd különösen a 2023-as lengyel kormányváltás után megromlott, de a Tisza hatalomra kerülését követően újra a viszonyok javulására számíthatunk, ahogy azt mind a leendő magyar miniszterelnök, mind a lengyel kormányfő, Donald Tusk előrevetítette. Magyar Péter kormánya számára a jelenlegi lengyel vezetés például szolgálhat az előző kormány által hátrahagyott struktúrák lebontásában, illetve az uniós pénzek hazahozatalában is.

Ismét virágozhat a magyar-lengyel barátság?

Magyarország, Lengyelország, Európa. Újra együtt! Dicsőséges győzelem, drága barátaim!

– írta X-oldalán angolul Donald Tusk lengyel miniszterelnök, miután bizonyossá vált a Tisza Párt győzelme április 12-én este. A poszt végén magyar nyelven hozzátette:

Ruszkik haza!

Tusk másnap szintén X-oldalán egy Magyar Péterrel történt telefonbeszélgetésről szóló videót osztott meg „Isten hozott újra Európában” felirattal, melynek során azt mondta a leendő magyar kormányfőnek, hogy talán még jobban is örül győzelmének, mint ő maga. Az akkor Szöulban tartózkodó lengyel kormányfő egy nyilatkozatában azt is megjegyezte, hogy a magyar választások eredménye bizonyítja, Európa nem az „autoriter és korrupt rezsimek” irányába halad.

— Donald Tusk (@donaldtusk) April 13, 2026

Mindeközben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, ahol a lengyel TVN kérdésére beszélt a lengyel-magyar viszonyról. A Tisza Párt elnöke hangsúlyozta, hogy a két országot különleges viszony, barátság köti össze, amely Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt megromlott, de az új kormány újra kívánja építeni ezeket a kapcsolatokat. Magyar Péter azt is elmondta, Tusk örömét fejezte ki neki, hogy Magyarország „nem lesz orosz bábállam”.

A két politikus szavai arra utalnak, hogy Magyarország és Lengyelország az új magyar kormány alatt jóval szorosabb kapcsolatokra törekszik egymással. Ez annak fényében nem meglepő, hogy a Tisza Párt, illetve Tusk pártja, a Polgári Koalíció (KO) is az Európai Néppárt (EPP) tagja, és mindketten ennek frakciójában ülnek az Európai Parlamentben.

Magyar Péter és Donald Tusk találkozója 2026. február 14-én. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Magyar Péter még jóval korábban, 2025 februárjában bejelentette, hogy

miniszterelnökké választása esetén első külföldi útja Varsóba vezet majd.

Azt a hagyományt, hogy a frissen megválasztott kormányfő első útja Lengyelországba vezet, Orbán Viktor kezdte el, aki 2010-es miniszterelnökké választása után ment Varsóba, ahol akkor Donald Tusk volt a miniszterelnök. Négy évvel később, 2014-ben a most leköszönő kormányfő szintén Varsóban, szintén Tuskkal találkozott újabb ciklusa kezdetén. (Megjegyzendő, hogy ekkor még a Fidesz is az Európai Néppárt tagja volt.)

A tradíció 2018-ban is folytatódott, de akkor már a Jog és Igazságosság (PiS) volt hatalmon Lengyelországban Mateusz Morawiecki miniszterelnökségével. Bár a PiS-szel – Tusk pártjával szemben – a Fidesz soha nem volt egy pártcsaládban, az ideológiai rokonság jóval szorosabb vele, mint a nyugatos, centrista Polgári Koalícióval (korábban Polgári Platform).

Orbán Viktor 2022-ben szakította meg a maga által teremtett hagyományt, amikor már nem Varsóba, hanem a vajdasági Újvidékre látogatott először, ahol Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnökkel találkozott.

Hogyan jutottunk el a kapcsolatok megromlásáig?

Az, hogy 2022-ben nem Varsóba történt az első miniszterelnöki látogatás, egy fontos fejleményre világít rá: arra, hogy a Budapest és a Varsó közötti viszony már akkor kezdett megromlani, méghozzá az ukrajnai háború hatására. Mikor a Jarosław Kaczyński vezette PiS 2015-ben hatalomra jutott Lengyelországban, Orbán Viktor szoros szövetségest szerzett az Európai Unión belül, ugyanis mind Magyarország, mind Lengyelország meglehetősen kritikusan viszonyult az EU egyes elveihez és intézményeihez, mindketten konfrontatív viszonyba kerültek Brüsszellel. Az EU-val való kapcsolatok elmérgesedésének jele volt, hogy Lengyelország ellen 2017 decemberében, Magyarország ellen pedig 2018 szeptemberében indult el az úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárás, melynek a vége az adott tagállam szavazati jogának felfüggesztése lehet. Csakhogy a legsúlyosabb szankcióhoz a tagállamok egyhangú döntése kellene, Varsó és Budapest pedig egymást „védte be”, így az eljárás nem juthatott el végkifejletéig.

Orbán Viktor és Jarosław Kaczyński Krakkóban 2016. december 9-én. Forrás: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Magyarország és Lengyelország kapcsolatának megromlása egyértelműen az ukrajnai háborúval kezdődött, Varsó ugyanis Ukrajna egyik legfőbb támogatójává lett Oroszország elleni harcában, míg a magyar kormány továbbra is igyekezett megtartani a jó viszonyt Moszkvával. Kaczyński 2022 március végén, még az áprilisi magyar választások előtt azt mondta, „nem boldog” Magyarország és Oroszország viszonyát látva. Nem sokkal később az akkori, PiS által jelölt államfő, Andrzej Duda is megnyilatkozott, mondván, „nehéz megérteni” Orbán Viktor álláspontját a magyar-orosz viszonyt illetően. Pár nappal később az is kiderült, hogy lemondták a visegrádi négyek védelmi minisztereinek Budapestre tervezett csúcstalálkozóját, miután a magyar kormány oroszbarát álláspontja miatt a cseh és a lengyel védelmi miniszter is visszakozott a részvételtől.

Az Orbán-kormánnyal korábban jó viszonyt ápoló lengyel vezetők a 2022. április 3-án tartott magyar választások előtt abban bíztak, hogy Orbán Viktor nézetei változni fognak a voksolást követően. Ez azonban nem így lett, ezért hamarosan még erőteljesebben hangot adtak csalódottságuknak. A magyar parlamenti választásokkal egy napon derült ki, hogy Bucsában és más ukrán városokban az oroszok tömeggyilkosságokat hajtottak végre. A magyar miniszterelnök elutasította, hogy elítélje Oroszországot a mészárlások miatt, mire ismét megszólalt Kaczyński, mondván, Orbán Viktor számára szemorvost kell javasolni, ha nem látja, mi történt Bucsában. Ezek után a lengyel nyilatkozatok után nem meglepő, hogy Orbán Viktor a 2022-es választások után már nem Varsóba látogatott először.

2023 őszén győzött a lengyel parlamenti választásokon Donald Tusk, és az év decemberében kormányt is alakított. Amíg Tusk pártja és a Fidesz is az Európai Néppárt tagja volt, Orbán Viktor és a jelenlegi lengyel miniszterelnök is jó kapcsolatot ápolt egymással – erre utalt a 2010-es és a 2014-es varsói út. A Fidesz és az EPP viszonya a 2015-ös menekültválság idején kezdett megromlani, de egészen 2021-ig kellett várni, amíg megtörtént a szakítás: a Fidesz előbb a néppárti EP-frakcióból, majd magából a pártcsaládból is kilépett. Ekkor éppen Donald Tusk volt az Európai Néppárt elnöke, aki maga is egyre keményebben nyilatkozott Orbán Viktorról és a magyar kormányról. A két politikus közötti korábbi szívélyes viszony helyét a durva üzengetések vették át, különösen a két külügyminiszter, Szijjártó Péter és Radosław Sikorski között. (Sikorksi felesége egyébként Anne Applebaum amerikai történész és publicista, aki cikkeiben rendszeresen bírálja az Orbán-kormány politikáját.)

Donald Tusk és Orbán Viktor 2013. március 14-én Brüsszelben. Forrás: Thierry Tronnel/Corbis via Getty Images

Ennek fényében nem meglepő, hogy

a Budapest és Varsó közötti viszony 2023 decemberétől fagyossá vált.

2024 végén aztán kiderült, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski korábbi, PiS-es igazságügyminiszter-helyettesnek, aki Tusk kormánya alatt büntetőeljárás elé nézett. 2024. december 20-án Varsó határozatlan idejű konzultációra hazarendelte a budapesti lengyel nagykövetet, majd 2025. július 15-i hatállyal végleg visszahívták. Azóta csak egy ügyvivő látja el Lengyelország budapesti képviseletét. Ráadásul idén januárban a hazájában ugyancsak büntetőeljárás elé néző volt igazságügy-miniszter, Zbigniew Ziobro is menedékjogot kapott Magyarországon, ami a korábbiaknál is mélyebbre lökte a két ország közötti kapcsolatot.

A magyar-lengyel kapcsolatok legalább részleges javulására lehetett számítani, miután tavaly június 1-jén a lengyelek megválasztották a PiS által támogatott államfőjelöltet, Karol Nawrockit, aki tavaly augusztus óta Lengyelország köztársasági elnöke. Nawrocki megválasztott elnökként első külföldi interjúját az Orbán-kormányhoz közel álló Mandinernek adta, és pozitívan nyilatkozott Orbán Viktorról, valamint a két ország közötti viszony javulásának kilátásairól.

Nawrocki és Orbán első személyes találkozására tavaly decemberben került volna sor, azonban a lengyel elnök ezt az utolsó pillanatban lemondta, mivel a most leköszönő magyar miniszterelnök nem sokkal korábban Vlagyimir Putyin orosz elnöknél tett látogatást Moszkvában. Végül röviddel a parlamenti választások előtt, március 23-án Orbán Viktor Budapesten fogadta Nawrockit, de ez a voksolás eredményének fényében megkésett találkozónak bizonyult.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Karol Nawrocki lengyel elnököt a Karmelita kolostor teraszán 2026. március 23-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A magyarországi választások estéjén a lengyel elnök mellett működő Biztonsági és Védelmi Tanács vezetője, Sławomir Cenckiewicz X-oldalán szólalt meg, mondván, Magyarország az EU-n belül csak „a kozmopolitákkal és centralistákkal szembeni küzdelemben”, illetve a migráció kérdésében volt Lengyelország szövetségese.

Ezenkívül csak elmélyítette az ellentéteket – eltérő felfogás az orosz fenyegetésekről, különbségek a NATO-szövetség megítélésében, a mi érdekeinkkel teljesen összeegyeztethetetlen energiapolitika, a Három tenger-kezdeményezés eltemetése… A magyar miniszterelnök és külügyminiszter Putyinnal és Lavrovval folytatott beszélgetéseinek nemrég nyilvánosságra hozott felvételei mindezt példázzák. Ennek relativizálása a lengyel oroszellenes jobboldalon hiba volt (finoman szólva)

– írta Nawrocki embere, ami azt jelezheti, hogy a lengyel államfő is „elengedte Orbán Viktor kezét”.

Lengyelország mutathat példát Magyar Péter kormányának?

Bár a lengyel köztársasági elnöknek sokkal szélesebb jogkörei vannak, mint magyar kollégájának, a külpolitikai irányítása elsősorban a kormány hatáskörébe tartozik, így

a két ország közötti kapcsolat javulásához bőben elégséges, hogy a két kormányban meglegyen az erre vonatkozó szándék.

Márpedig ez megvan. (Magyar Péter április 13-i nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, Nawrocki nem gratulált neki – arról nincs információ, hogy ezt azóta nem nyilvánosan megtette-e.)

A leendő magyar miniszterelnök részéről szimbolikusnak számít az az üzenet, amelyet a Magyarországon menedékjogot élvező Romanowskinak és Ziobrónak küldött: ne vegyenek már új bútort az IKEA-ban, mert Magyarország „nem lesz nemzetközileg körözött bűnözők lerakóhelye”, így a két lengyel politikust is kiadják hazájuknak. Ziobro ellen egyébként európai elfogatóparancs is érvényben van.

Az új magyar kormány számára több tekintetben is fontos példának számíthat Lengyelország, Donald Tusk ugyanis hasonló helyzetben kezdte kormányzását, mint Magyar Péter fogja kezdeni.

A PiS vezette lengyel kormány 2015 és 2023 között igyekezett minden, féknek és ellensúlynak számító testületbe – például az alkotmánybíróságba – a saját embereit ültetni, a saját érdekeinek megfelelően átalakítani az igazságszolgáltatást, vagy éppen kormányszócsővé tenni a közmédiát – ezekben a törekvéseiben sok tekintetben éppen az Orbán-kormány által kitaposott utat járva. A Tusk vezette új kormány hozzákezdett eme PiS-es „mélyállam” leépítéséhez, de nagyon nehezen haladnak, mivel előbb Andrej Duda, tavaly augusztus óta pedig Karol Nawrocki vétójogával élve útját állja lényegében minden, erre irányuló döntésnek. Ezért a Tusk-kormány sokszor rendeletekkel, vagy más, kétes legalitású intézkedéssel próbálja leépíteni a PiS-kormány idejéből megmaradt struktúrákat.

Magyar Péternek ilyen szempontból sokkal könnyebb dolga lesz, ugyanis egyfelől alkotmányozó többséget szerzett, másfelől a magyar köztársasági elnök jogkörei is jóval korlátozottabbak. Ráadásul a leendő miniszterelnök többször is határozottan kifejezte, hogy Sulyok Tamás nem maradhat köztársasági elnök, ahogy más, az előző hatalomhoz közel álló, vezető tisztviselő sem.

A másik terület, ahol a Tusk-kormány „kikövezte” az utat a Tisza kormánya számára, az európai uniós pénzek hazahozatala. Az Európai Unió a Lengyelországnak járó pénzek egy tekintélyes részét ugyanúgy felfüggesztette, ahogy Magyarország számára is, és Tusknak az egyik fő ígérete az volt, hogy ezeket a pénzeket visszaszerzi Lengyelország számára. Ez nagyrészt sikerült is, ráadásul annak ellenére, hogy Duda, majd Nawrocki vétópolitikája miatt korántsem tudott teljesíteni minden uniós elvárást.

Magyar Péternek közjogilag ezen a téren is könnyebb dolga lesz, mint Tusknak, habár az is valószínű, hogy az Európai Bizottság épp emiatt is kevésbé elégszik meg puszta ígéretekkel, és tényleges változtatásokat vár el mind jogi, mind intézményi szinten. A Tisza Párt kormányának sietnie kell, ugyanis augusztus végéig meg kell szereznie a helyreállítási alapból (RRF) járó 10,4 milliárd eurót, ha nem akarja, hogy végleg elvesszen.

Címlapkép: Magyar Péter és Donald Tusk találkozója 2026. február 14-én. Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala