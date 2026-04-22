Elképesztő vádak: neonáci csoportokat támogattak a rasszizmus ellen harcoló jogvédők?

A szövetségi főügyészi posztot is betöltő megbízott miniszter elsősorban pénzügyi bűncselekményekből álló vádiratot mutatott be az alabamai központú jogvédő szervezet, a Southern Poverty Law Center (SPLC) ellen.
A vádirat szerint a rasszizmus elleni aktivista tevékenységéről ismert szervezet 2014 és 2023 között mintegy 3 millió dollárt fizetett ki embereknek, akik olyan szélsőséges jobboldali csoportokkal működtek együtt, mint a Ku Klux Klán, az Amerika Egyesült Klánja, az Neonáci Nemzeti Szövetség és az amerikai nemzeti szocialista mozgalom.
A vádpontok között bűnszervezetben elkövetett több rendbeli pénzmosás, banki csalás és hamis nyilatkozat szerepel.
Todd Blanche azt hangoztatta, hogy az SPLC, amely polgári peres eljárásokat indít a fehér felsőbbrendűséget hirdetők ellen és a szélsőséges csoportok felszámolása érdekében,
pontosan a küldetésével ellentétesen tevékenykedett.
Bryan Fair, a jogvédő szervezet megbízott ügyvezetője nem sokkal a vádeljárás hivatalos bejelentése előtt közleményt tett közzé arról, hogy az SPLC ellen megalapozatlan szövetségi nyomozás zajlik. A jogvédő szervezet vezetője arról számolt be, hogy olyan személyeknek fizettek, akik informátorként vettek részt a szélsőséges szervezetek tevékenységében. Bryan Fair közölte, hogy egy időközben megszüntetett programról van szó, amelynek révén az erőszak általi fenyegetettséget követték nyomon, és a megszerzett információkat esetenként a rendvédelmi és nyomozó hatóságokkal is megosztották.
A vádemelést egy később kiadott videónyilatkozatban politikai alapúnak nevezte, és azt állította, hogy a Trump-adminisztráció kiszemelte a jogvédő csoportot, amelyet hamis vádakkal illet.
A vádirat szerint a SPLC neonáci szövetségnek dolgozó informátora 2014 és 2023 között összesen 1 millió dollárt kapott. Egy másik, aki részt vett a halálos áldozatot követelő, nagy társadalmi visszahangot kiváltott szélsőséges jobboldali felvonulás, a "Unite the Right" szervezésében, amit 2017-ben Charlottesville-ben tartottak, több mint negyedmillió dollárhoz jutott.
A Southern Poverty Law Centert 1971-ben hozták létre a faji egyenjogúságért és a rasszizmus elleni harc jegyében a déli Alabama államban.
Elképesztő vádak: neonáci csoportokat támogattak a rasszizmus ellen harcoló jogvédők?
A polgárjogi szervezet szerint politikai indíttatású eljárás indult.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
