Fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán váratlanul tüzet nyitott, újra szólnak a fegyverek

Az Irán és az Egyesült Államok közti tűzszünet tegnap lejárt, de Donald Trump elnök ezt egyoldalúan meghosszabbította.
Irán ma mégis tüzet nyitott a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra, egyből három tengeri járművet is találat ért.
A Reuters arról ír az UKMTO adatai alapján, hogy egy iráni gyorsnaszádról rakétagránátvetőkkel lőttek rá egy libériai zászló alatt hajózó hajóra, a hajóhíd sérülést szenvedett, de a legénység sértetlen.
Irán tüzet nyitott még egy panamai és egy másik libériai hajóra is, egyik sem szenvedett érdemi sérülést, viszont a második hajó nem haladt tovább a lövések után.
Nem világos, Irán pontosan miért nyitott tüzet a hajókra, Teherán vegyes jelzéseket küld a világnak azzal kapcsolatosan, hogy a Hormuzi-szoros nyitva van-e vagy zárva. Egyes teheráni vezetők arról beszélnek, a szorost az amerikai blokád miatt lezárták, mások viszont arról, hogy átengednek olyan hajókat, melyek nem ellenségesek Teheránnal.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
