Fordulatot jelentett be Donald Trump – Ez zajlott a színfalak mögött, teljesen megbénult a rezsim

Trump kedden a Fehér Házban egyeztetett nemzetbiztonsági tanácsadóival, miközben J. D. Vance alelnök gépe órákon át az Andrews légitámaszponton vesztegelt, hogy végre elindulhasson Pakisztánba a következő tárgyalási fordulóra.

Az iráni fél azonban gyakorlatilag néma maradt.

Az Egyesült Államok napokkal korábban elküldte Teheránnak a megállapodás fő pontjait tartalmazó tervezetet, de a válaszra hiába vártak.

A washingtoni értékelések szerint az iráni hallgatás fő oka a vezetésen belüli széthúzás. Az amerikai tisztviselők a pakisztáni közvetítőktől származó információkra támaszkodva úgy vélik, hogy

Teheránban nincs konszenzus a tárgyalási pozícióról.

Abban sincs egyetértés, hogy a delegáció mekkora mozgásteret kapjon az urándúsítás és a dúsított uránkészletek kérdésében. Különösen kérdéses, hogy az új legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei egyértelmű iránymutatást ad-e beosztottjainak, vagy azok csupán találgatni tudják a szándékait. Az amerikaiak szerint Hámenei elzárkózása szinte teljesen megbénította a belső döntéshozatalt Teheránban.

A diplomáciai megoldásra törekvő Trump tegnap a Truth Social közösségi platformon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását, ezúttal konkrét határidő nélkül, és "súlyosan megosztottnak" nevezte az iráni vezetést.

Az Axios három amerikai tisztviselőre hivatkozva – a CNN értesüléseivel egybecsengően – arról írt:

Trump egy kis időt ad az Iránon belüli rivális frakcióknak, hogy felsorakozzanak egy koherens viszontajánlat mögött

Trump hajlandó további három-öt napos tűzszünetet biztosítani, hogy az irániak összeszedhessék magukat. Nem lesz határozatlan

- nyilatkozta egyikőjük. Trump tárgyalói úgy vélik, még van esély a megállapodásra, de attól is tartanak, hogy Teheránban talán senki sem lesz felhatalmazva arra, hogy rábólintson egy alkura. Nemcsak Hámenei némasága miatt, hanem azért is, mert a Forradalmi Gáda tábornokai és a civil tárgyalók ellentmondanak egymásnak a stratégiai kérdésekben.

A széthúzás az Axios szerint akkor vált egyértelművé, amikor múlt pénteken Abbász Aragcsi külügyminiszter bejelentette a Hormuzi-szoros újranyitását, a Forradalmi Gárda viszont megtagadta a lépés végrehajtását – majd nyilvánosan ostorozni kezdte őt. A törés részben annak a következménye, hogy Izrael márciusban meggyilkolta Ali Laridzsánit, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács korábbi titkárát, aki hidat tudott képezni az ellenséges frakciók között. Utódja viszont látszólag nem tudja hatékonyan egyben tartani a döntéshozatalt.

A tárgyalásokat számos megoldatlan kérdés hátráltatja a CNN szerint. Irán követeli, hogy Trump oldja fel az iráni kikötőket érintő tengeri blokádot a Hormuzi-szorosban, mielőtt újabb tárgyalási fordulóra kerülne sor. Az amerikai elnök ezt határozottan elutasította, mondván,

nem nyitjuk meg a szorost átfogó megállapodás nélkül.

Emellett továbbra is rendezetlen Irán jövőbeli urándúsítási kapacitásának kérdése, a magasan dúsított uránkészlet sorsa, valamint a gazdasági szankciók feloldásának mértéke.

Trump számára az is kulcsfontosságú szempont, hogy az esetleges új egyezmény ne hasonlítson az Obama-kormányzat idején kötött atomalkuhoz (JCPOA), amelyből 2018-ban egyoldalúan kilépett.

Az iráni fél egyelőre nem mutat hajlandóságot a kompromisszumra. Mahdi Mohammadi, az iráni házelnök tanácsadója - aki a tárgyalódelegációt vezető Gálibáf belső köréhez tartozik - keményen fogalmazott:

Trump tűzszünet-hosszabbítása semmit sem jelent. A vesztes fél nem szabhat feltételeket. A blokád fenntartása semmiben sem különbözik a bombázástól, és erre katonai választ kell adni

- jelentette ki a tisztségviselő.

Trump tanácsadói ugyanakkor arra figyelmeztették az elnököt, hogy a határidő nélküli tűzszünet jelentősen csökkenti a Teheránra nehezedő nyomást, hisz lehetőséget adhat az iráni vezetésnek a tárgyalások elhúzására és az időnyerésre. Ezt az időt Irán akár arra is felhasználhatja, hogy a háború során elrejtett rakétarendszereit újra hadrendbe állítsa.

