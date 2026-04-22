Fordulatot jelentett be Donald Trump – Ez zajlott a színfalak mögött, teljesen megbénult a rezsim

Trump kedden a Fehér Házban egyeztetett nemzetbiztonsági tanácsadóival, miközben J. D. Vance alelnök gépe órákon át az Andrews légitámaszponton vesztegelt, hogy végre elindulhasson Pakisztánba a következő tárgyalási fordulóra.
Az iráni fél azonban gyakorlatilag néma maradt.
Az Egyesült Államok napokkal korábban elküldte Teheránnak a megállapodás fő pontjait tartalmazó tervezetet, de a válaszra hiába vártak.
A washingtoni értékelések szerint az iráni hallgatás fő oka a vezetésen belüli széthúzás. Az amerikai tisztviselők a pakisztáni közvetítőktől származó információkra támaszkodva úgy vélik, hogy
Teheránban nincs konszenzus a tárgyalási pozícióról.
Abban sincs egyetértés, hogy a delegáció mekkora mozgásteret kapjon az urándúsítás és a dúsított uránkészletek kérdésében. Különösen kérdéses, hogy az új legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei egyértelmű iránymutatást ad-e beosztottjainak, vagy azok csupán találgatni tudják a szándékait. Az amerikaiak szerint Hámenei elzárkózása szinte teljesen megbénította a belső döntéshozatalt Teheránban.
A diplomáciai megoldásra törekvő Trump tegnap a Truth Social közösségi platformon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását, ezúttal konkrét határidő nélkül, és "súlyosan megosztottnak" nevezte az iráni vezetést.
Az Axios három amerikai tisztviselőre hivatkozva – a CNN értesüléseivel egybecsengően – arról írt:
Trump egy kis időt ad az Iránon belüli rivális frakcióknak, hogy felsorakozzanak egy koherens viszontajánlat mögött
Trump hajlandó további három-öt napos tűzszünetet biztosítani, hogy az irániak összeszedhessék magukat. Nem lesz határozatlan
- nyilatkozta egyikőjük. Trump tárgyalói úgy vélik, még van esély a megállapodásra, de attól is tartanak, hogy Teheránban talán senki sem lesz felhatalmazva arra, hogy rábólintson egy alkura. Nemcsak Hámenei némasága miatt, hanem azért is, mert a Forradalmi Gáda tábornokai és a civil tárgyalók ellentmondanak egymásnak a stratégiai kérdésekben.
A széthúzás az Axios szerint akkor vált egyértelművé, amikor múlt pénteken Abbász Aragcsi külügyminiszter bejelentette a Hormuzi-szoros újranyitását, a Forradalmi Gárda viszont megtagadta a lépés végrehajtását – majd nyilvánosan ostorozni kezdte őt. A törés részben annak a következménye, hogy Izrael márciusban meggyilkolta Ali Laridzsánit, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács korábbi titkárát, aki hidat tudott képezni az ellenséges frakciók között. Utódja viszont látszólag nem tudja hatékonyan egyben tartani a döntéshozatalt.
A tárgyalásokat számos megoldatlan kérdés hátráltatja a CNN szerint. Irán követeli, hogy Trump oldja fel az iráni kikötőket érintő tengeri blokádot a Hormuzi-szorosban, mielőtt újabb tárgyalási fordulóra kerülne sor. Az amerikai elnök ezt határozottan elutasította, mondván,
nem nyitjuk meg a szorost átfogó megállapodás nélkül.
Emellett továbbra is rendezetlen Irán jövőbeli urándúsítási kapacitásának kérdése, a magasan dúsított uránkészlet sorsa, valamint a gazdasági szankciók feloldásának mértéke.
Trump számára az is kulcsfontosságú szempont, hogy az esetleges új egyezmény ne hasonlítson az Obama-kormányzat idején kötött atomalkuhoz (JCPOA), amelyből 2018-ban egyoldalúan kilépett.
Az iráni fél egyelőre nem mutat hajlandóságot a kompromisszumra. Mahdi Mohammadi, az iráni házelnök tanácsadója - aki a tárgyalódelegációt vezető Gálibáf belső köréhez tartozik - keményen fogalmazott:
Trump tűzszünet-hosszabbítása semmit sem jelent. A vesztes fél nem szabhat feltételeket. A blokád fenntartása semmiben sem különbözik a bombázástól, és erre katonai választ kell adni
- jelentette ki a tisztségviselő.
Trump tanácsadói ugyanakkor arra figyelmeztették az elnököt, hogy a határidő nélküli tűzszünet jelentősen csökkenti a Teheránra nehezedő nyomást, hisz lehetőséget adhat az iráni vezetésnek a tárgyalások elhúzására és az időnyerésre. Ezt az időt Irán akár arra is felhasználhatja, hogy a háború során elrejtett rakétarendszereit újra hadrendbe állítsa.
Címlapkép forrása: Public Domain
Uniós biztosok: az Orbán-kormány EU-bírósági veresége egy mérföldkő az unió történetében
Az Európai Bizottság két vezetője is reagált az Orbán-kormány kudarcára.
Mohamed El-Erian: Lerombolták a világrendet, de nincs helyette új
Karmester nélkül megyünk előre egy kaotikus világ felé.
Drámai számok láttak napvilágot: vészesen fogynak az Egyesült Államok legfontosabb fegyverei
Erősen felszívta a készletet az iráni háborúskodás.
Emelkedik az aranyár Donald Trump bejelentése után
Az olaj pedig esik.
Itt a bejelentés: csúcstalálkozó jöhet Zelenszkij és Putyin között – Már fel is kérték a lehetséges házigazdát
Kijev két helyszínt kizárt lehetőségként.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg
Illúzió megváltást várni a bevezetéstől?
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.