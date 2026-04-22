Hamarosan eláraszthatják a világot Ukrajna pusztító drónfegyverei

Ukrajna háborúban áll, ezért nem tudja minden korlátozás nélkül értékesíteni a világpiacon modern fegyvereit, viszont elképzelhető, hogy régebbi technológiát képviselő drónjait, melyek már nem hatékonyak az orosz elhárítórendszerekkel szemben, eladják majd a világpiacon – mondta Kirillo Budanov ukrán kabinetfőnök az RBK cikke szerint.

Budanov arról beszélt egy védelmi expón: jelenleg nem reális és nem is morális, hogy Ukrajna nagy mennyiségben adjon el más országoknak fegyvereket. Egyrészt ezekre az eszközökre szükségük van, mert háborúban állnak, másrészt pedig nagyon furcsa lenne, ha Ukrajna fegyverekkel árasztaná el a világpiacot, miközben maga is folyamatosan fegyvereket kér nemzetközi partnereitől.

Hozzátette ugyanakkor:

„lépésre lenne szükség” olyan fegyverek tekintetében, melyekből Ukrajna egyszerűen túl sokat gyárt.

Példának említette a tengerészeti drónokat – egyelőre lényegesen többet gyárt Ukrajna, mint amennyit használnak, ezeket akár el is tudnák adni külföldre.

Arra is kitért, hogy vannak olyan fegyvereik, főleg drónok, melyek 2022-ben és 2023-ban nagyon jók voltak, viszont mára nem hatékonyak az orosz elektronikus zavarórendszerek miatt. Szerinte ezeket akár el is lehetne adni és a bevételekből modernizálni más eszközöket.

2022-2023-ban mélységi csapásokat hajtottunk végre a bombázó drónjainkkal, de ma már nem tudnak áthatolni az ellenséges védelmen. Viszont vannak olyan országok, Ázsiában, Afrikában, ahol még mindig tudnák ezeket használni”

– mondta.

