Itt a bejelentés: csúcstalálkozó jöhet Zelenszkij és Putyin között – Már fel is kérték a lehetséges házigazdát

Ukrajna felkérte Törökországot, hogy adjon otthont egy Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között megrendezendő találkozónak - közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a Reuters tudósítása alapján.

Megkérdeztük erről a törököket, és néhány más fővárost is

- nyilatkozta Szibiha kedden az újságíróknak, de a szavait csak szerdán hozták nyilvánosságra.

Ukrajna Oroszországot és a vele szövetséges Fehéroroszországot kivéve kész bármely helyszínt elfogadni a találkozóra.

Az ukrán diplomácia vezetője azt nem közölte, hogy Ankara miként reagált a felvetésre.

Kifejezetten a törökökhöz fordultunk. Ha azonban Moszkvát és Fehéroroszországot leszámítva bármely más főváros megszervezi a találkozót, akkor elmegyünk

- szögezte le Szibiha.

A Kreml korábban már jelezte, hogy kész Moszkvában fogadni Zelenszkijt, az ukrán elnök azonban ezt határozottan visszautasította. Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij korábban egyetlen alkalommal, 2019-ben találkoztak személyesen, három évvel Oroszország Ukrajna elleni inváziója előtt.

Szibiha emellett arról is beszámolt, hogy

ÍRÁSBAN ÜZENETET VÁLTOTT ORBÁN ANITÁVAL, MAGYARORSZÁG LEENDŐ KÜLÜGYMINISZTERÉVEL.

