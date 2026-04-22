Készülnek a legrosszabbra az amerikaiak: csillagászati áron érkeznek a Trump nevét viselő új csatahajók

A USNI News 2025. április 21-i beszámolója szerint a haditengerészet a 2027-es pénzügyi évre benyújtott költségvetési javaslatában 1 milliárd dollárt kért előzetes beszerzésekre a hajóépítési költségvetésen belül. Emellett 837 millió dollárt igényeltek kutatás-fejlesztésre. Ehhez adódik hozzá a korai tervezési munkálatokra korábban elkülönített mintegy 134 millió dollár. A hivatalosan BBG(X) jelöléssel ellátott programot 2025 decemberében jelentették be, és már beépítették az ötéves védelmi tervbe.
A Trump-osztály teljes beszerzési programja 43,5 milliárd dollárra rúg.
Az első egység 17 milliárd, a 2030-as pénzügyi évre tervezett második hajó 13 milliárd, míg a harmadik 11–11,5 milliárd dollárba kerül majd. A finanszírozási stratégia az ütemezett részfinanszírozás helyett hajónkénti, egyösszegű költségvetési allokációra épül. Ez a megoldás rendkívüli terhet ró az egyes pénzügyi évekre.
A hajóosztályt a Ticonderoga-osztályú cirkálók nyugdíjazásával elveszített képességek pótlására tervezték. További cél a hasznos teherbírás növelése, ami a DDG(X) rombolóprogram keretein belül nem volt megvalósítható. A koncepció lényege, hogy egyetlen nagyméretű hajótestbe integrálják azokat a feladatköröket, amelyeket korábban több hadihajó között osztottak el.
A tervek szerint az új csatahajó 128 függőleges rakétaindító cellát, hiperszonikus rakétákat és irányított energiájú fegyvereket (köznyelvben lézereket) kap. Ezek üzemeltetését egy új, nagyteljesítményű energiaellátó rendszer fogja biztosítani. Mindez egy olyan integrált harci platformot eredményez, amelyet a többtartományú hadviselésre és a nagy intenzitású konfliktusokra optimalizáltak.
A BBG(X) program a csúcskategóriás haditengerészeti képességek bővítését célzó Golden Fleet Initiative kezdeményezés részeként valósul meg. Fő célja a nagyhatalmi fenyegetésekkel szembeni elrettentő erő megerősítése.
