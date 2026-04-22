Készülnek a legrosszabbra: közel félmilliós sereget ránt össze egy nyugati nagyhatalom Oroszország ellen

Friedrich Merz kormánya először tesz közzé ilyen stratégiát.

Pistorius azzal mutatta be a dokumentumot, hogy a világ kiszámíthatatlanabb és veszélyesebb lett, ezért

mindannyiunknak fel kell ismernünk, hogy a békét és a szabadságot, a jólétet és a toleranciát többé nem tekinthetjük magától értetődőnek, hanem meg kell védenünk, és ez azt jelenti, hogy képesnek kell lennünk megvédeni őket.

Az alapdokumentum lefekteti, hogy Németország számára a legnagyobb fenyegetést Oroszország jelenti, amely

fegyverkezéssel készül a NATO-val való katonai konfrontációra, és a katonai erő alkalmazását jogos eszköznek tekinti érdekei érvényesítésére.

A dokumentum szerint Oroszország a Nyugatot ellenségnek tekinti, és hibrid eszközöket – kémkedés, szabotázsakciók, kibertámadások, dezinformációs kampányok – vet be ellene.

Az orosz vezetés gyengíteni akarja a NATO kohézióját, és el akarja érni az Egyesült Államok Európától való elszakadását. A cél a NATO szétesése és Oroszország befolyási övezetének kiterjesztése Európában.

A katonai stratégia szerint a Bundeswehr létszámát 2035-ig 260 ezer főre kell emelni, a tartalékosok számát pedig 200 ezerre,

így egy orosz támadás esetén összesen 460 ezer embert lehetne gyorsan fegyverbe állítani.

A Bundeswehrt Európa legerősebb hagyományos hadseregévé fejlesztjük. Rövid távon növeljük védelmi és kitartási képességeinket, középtávon az átfogó képességek jelentős növelésére törekszünk, hosszú távon pedig technológiai fölényt fogunk kialakítani

– vázolta terveit Pistorius.

