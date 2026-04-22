Kiderült: Zelenszkij húzta ki Trumpot a bajból - Az utolsó pillanatban érkeztek meg Kijev kulcsfontosságú fegyverei

Az amerikai hadsereg az elmúlt hetekben ukrán fejlesztésű drónelhárító rendszert telepített a szaúd-arábiai Prince Sultan katonai légitámaszpontra - tudta meg a Reuters.

Az ügyről öt, a részleteket jól ismerő forrás számolt be a lapnak.

A bázisra egy Sky Map nevű ukrán vezetési és irányítási rendszert telepítettek, melyet az ukrán fegyveres erők széles körben alkalmaznak orosz drónfenyegetések, köztük az iráni fejlesztésű Sahed drónok felderítésére.

Emellett a platform segítségével indítják az elfogó drónokkal végrehajtott elhárító műveleteket is.

A szaúdi támaszpontra ukrán katonai szakemberek is érkeztek, hogy kiképezzék az amerikai katonákat a rendszer használatára.

A Prince Sultan légitámaszpont mintegy 640 kilométerre fekszik Irántól, és a háború kezdete óta drón- és rakétatámadások sorozatát szenvedte el. Elemzők szerint az amerikai lég- és rakétavédelem komoly hiányosságaira világít rá az a tény, hogy az Egyesült Államok ukrán technológiára szorul az egyik kulcsfontosságú közel-keleti bázisán.

