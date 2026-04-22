Kiderült: Zelenszkij húzta ki Trumpot a bajból - Az utolsó pillanatban érkeztek meg Kijev kulcsfontosságú fegyverei

Az ügyről öt, a részleteket jól ismerő forrás számolt be a lapnak.
A bázisra egy Sky Map nevű ukrán vezetési és irányítási rendszert telepítettek, melyet az ukrán fegyveres erők széles körben alkalmaznak orosz drónfenyegetések, köztük az iráni fejlesztésű Sahed drónok felderítésére.
Emellett a platform segítségével indítják az elfogó drónokkal végrehajtott elhárító műveleteket is.
A szaúdi támaszpontra ukrán katonai szakemberek is érkeztek, hogy kiképezzék az amerikai katonákat a rendszer használatára.
A Prince Sultan légitámaszpont mintegy 640 kilométerre fekszik Irántól, és a háború kezdete óta drón- és rakétatámadások sorozatát szenvedte el. Elemzők szerint az amerikai lég- és rakétavédelem komoly hiányosságaira világít rá az a tény, hogy az Egyesült Államok ukrán technológiára szorul az egyik kulcsfontosságú közel-keleti bázisán.
Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
