  • Megjelenítés
Kiderült: Zelenszkij húzta ki Trumpot a bajból - Az utolsó pillanatban érkeztek meg Kijev kulcsfontosságú fegyverei
Globál

Portfolio
Az amerikai hadsereg az elmúlt hetekben ukrán fejlesztésű drónelhárító rendszert telepített a szaúd-arábiai Prince Sultan katonai légitámaszpontra - tudta meg a Reuters.

Az ügyről öt, a részleteket jól ismerő forrás számolt be a lapnak.

A bázisra egy Sky Map nevű ukrán vezetési és irányítási rendszert telepítettek, melyet az ukrán fegyveres erők széles körben alkalmaznak orosz drónfenyegetések, köztük az iráni fejlesztésű Sahed drónok felderítésére.

Emellett a platform segítségével indítják az elfogó drónokkal végrehajtott elhárító műveleteket is.

A szaúdi támaszpontra ukrán katonai szakemberek is érkeztek, hogy kiképezzék az amerikai katonákat a rendszer használatára.

Még több Globál

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Bejelentette Irán: hajlandók folytatni a béketárgyalásokat - Egyetlen dolgot kérnek cserébe

Hamarosan eláraszthatják a világot Ukrajna pusztító drónfegyverei

A Prince Sultan légitámaszpont mintegy 640 kilométerre fekszik Irántól, és a háború kezdete óta drón- és rakétatámadások sorozatát szenvedte el. Elemzők szerint az amerikai lég- és rakétavédelem komoly hiányosságaira világít rá az a tény, hogy az Egyesült Államok ukrán technológiára szorul az egyik kulcsfontosságú közel-keleti bázisán.

Kapcsolódó cikkünk

Drámai számok láttak napvilágot: vészesen fogynak az Egyesült Államok legfontosabb fegyverei

Megérkezett a videó: egy teljesen új fegyverrel kezdték el levadászni az orosz drónokat

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility