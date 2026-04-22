Kíméletlenül nekiment Donald Trumpnak az egykor hűséges szövetségese: bocsánatot kért, amiért támogatta az elnököt

Carlson a hétfői adásában öccsével, Buckley Carlsonnal beszélgetett, aki Trump egykori beszédírója volt. A műsorban, amelyben a hagyományos konzervatív értékek háttérbe szorulásáról esett szó a Republikánus Párton belül, a volt Fox News-műsorvezető önkritikus hangot ütött meg.

Gyötörni fog ez még sokáig, engem biztosan. Bocsánatot szeretnék kérni, amiért félrevezettem az embereket. Nem szándékosan tettem, ennyit mondanék

- fogalmazott a podcaster. Hozzátette: öccse és ő, valamint a több milliónyi Trump-támogató "apró, de valós mértékben" felelős azért, ami most történik.

Noha a jobboldali véleményvezér 2024-ben még Trump oldalán kampányolt, az amerikai elnökkel a februárban indult iráni háború miatt ütközött össze. Carlson "minden szinten ocsmánynak" nevezte Trump Iránnal szembeni retorikáját, és rámutatott, hogy az elnök a saját, évtizedes ígéreteit szegte meg a háborúval, amelybe szerinte akarata ellenére és Izrael nyomására sodródott bele.

Carlson áprilisban azt mondta, hogy "sajnálja Trumpot, mint minden rabszolgát", mivel szerinte más erők tartják fogva, és nem tud önálló döntést hozni a háború kapcsán. Azután, hogy Trump megosztott egy képet, melyen a gyógyító Jézus Krisztusként van ábrázolva, heves vitába keveredett XIV. Leó pápával, és húsvétkor úgy fenyegette meg Iránt, hogy a "dicsőség Allahnak" felkiáltással zárta a posztját,

Carlson még azt is felvetette, hogy Trump vajon nem maga az Antikrisztus-e.

Trump nemrég a közösségi médiában bírálta azokat a vele szemben egyre kritikusabb jobboldali influenszereket, akik nemrég még szövetségeseinek számítottak, így Megyn Kellyt, Candace Owenst és Alex Jones-t is.

Az amerikai elnök Tucker Carlsont "alacsony IQ-jú", "erősen túlértékelt" személynek titulálta, emellett kilátásba helyezte, hogy közzétesz egy listát a MAGA-mozgalom "jó, rossz és nagyjából közepes" támogatóiról.

