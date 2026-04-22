Lépett az Egyesült Államok: félelmetes fegyverzettel felszerelt repülőt vetnek be a bűnszervezetek ellen
Az Egyesült Államok Légiereje AC-130J Ghostrider típusú nehézfegyverzetű csatarepülőgépet telepített El Salvadorba. A precíziós fegyverzettel ellátott gép a Southern Spear hadművelet keretében jelentősen bővíti az amerikai erők közép-amerikai műveleti képességeit - írta az Army Recognition.

A repülőgép AGM-114 Hellfire rakétákkal és GBU-39/B kisméretű precíziós bombákkal (SDB) felszerelve érkezett az országba.

Ez a vegyes fegyverzet rendkívül sokoldalúvá teszi a gépet, és lehetővé teszi a kis távolságú, alacsony járulékos veszteséggel járó csapásmérést.

Ugyanakkor kiválóan alkalmas a távolabbi célpontok, például járművek és megerődített állások hatékony leküzdésére is. A konfiguráció különösen városi és dzsungelkörnyezetben növeli a bevetések rugalmasságát.

A gép telepítése a Southern Spear hadművelethez kapcsolódik, amelyet az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) irányít. A misszió elsődleges célja a határokon átnyúló bűnszervezetek, a csempészútvonalak és az irreguláris fenyegetések visszaszorítása Közép-Amerikában. A műveletek során kiemelt hangsúlyt fektetnek a hírszerzésen alapuló légi-földi koordinációra, a folyamatos felderítésre, valamint a gyors és precíziós csapásmérési képességekre.

Az AC-130J Ghostrider bevetése jól tükrözi azt a tágabb katonai stratégiát, amelynek keretében az amerikai csatarepülőgépeket egyre inkább többfeladatú, precíziós hadviselésre és a szövetséges erők támogatására optimalizálják. A repülőgép képes az időérzékeny és a kiemelt fontosságú célpontok folyamatos követésére, azonosítására és megsemmisítésére. Mindezt úgy éri el, hogy közben minimálisra csökkenti a járulékos veszteségeket, ami a sűrűn lakott térségekben elengedhetetlen szempont.

Women's Money & Mindset Day 2026

