Megtört a jég: úgy látszik, Szlovákia mellett Magyarország is elengedte a vétót Ukrajna ügyében

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját - jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra

- jelentette ki Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. A szlovák külügyminiszter hozzátette: "Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra".

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is.

Azt mondta: azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia – Magyarországgal és Csehországgal együtt – nem vesz részt abban, számukra "ez a téma lezárult." Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az "egy nagyon fontos kérdés számunkra" - mondta.

Közben a Dennik N arról számolt be Petr Macinka cseh külügyminiszter elmondása alapján, hogy

Szlovákia mellett Magyarország is megerősítette,

hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó 90 milliárd eurós hitelét és a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen.

Volodimir Zelenszkij tegnap bejelentette, hogy Ukrajna befejezte az olajvezeték orosz csapás által megrongált szakaszának javítását, és a létesítmény újra üzembe helyezhető. Az ukrán elnök szerint ezáltal "többé nincs alap" a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét.

