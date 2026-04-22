Mohamed El-Erian: Lerombolták a világrendet, de nincs helyette új

Egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni, hogy a világgazdaság új korszakba lépett: a korábbi stabilitást felváltotta a gyakori és erős sokkok korszaka. A globalizáció, a washingtoni konszenzus és a régi gazdaságpolitikai kapaszkodók meggyengülésével egyre széttagoltabb és kiszámíthatatlanabb rendszer formálódik – amelyben a kérdés már nem az, hogy lesznek-e vesztesek, hanem az, hogy mennyien és mekkorát buknak.

Egy kellemetlen valóságot egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni. A világgazdaság egy olyan időszakba lépett, amelyet „gyakoribb és hevesebb sokkok” jellemeznek, ahogy a Nobel-díjas Michael Spence fogalmaz. Ahelyett, hogy elszigetelt, átmeneti zavarokkal kellene szembenéznünk, egy szerkezeti elmozdulással állunk szemben a nyugtalanító volatilitás, az egyre mélyülő széttagoltság, valamint az országok, vállalatok és háztartások közötti kimenetek szélesebb szóródása felé.

A RÉGI VILÁG ELTŰNT, ÉS AZ ÚJBAN GYAKORLATILAG MINDENKI VESZÍTHET. A KÉRDÉS AZ, HOGY MENNYIT – ÉS MIT TEHETÜNK ELLENE.

Az Irán elleni háború, amely átterjedt a Közel-Kelet egészére, ennek az új valóságnak a példája. Noha a helyi, regionális és globális károk egyre súlyosbodnak, tartós „megszakító kapcsolót” bevezetni nehéznek bizonyult. Ennek következtében a gazdasági károk alakulnak és mélyülnek: az energiaárakra és a kamatlábakra gyakorolt hatások szélesebb inflációt táplálnak, és növelik az alacsonyabb növekedés, illetve a pénzügyi instabilitás kockázatát.