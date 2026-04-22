Riadót fújtak: gigantikus összeg hiányzik Ukrajna túléléséhez, hamarosan nagy baj jöhet
Riadót fújtak: gigantikus összeg hiányzik Ukrajna túléléséhez, hamarosan nagy baj jöhet

Az Európai Bizottság egyik belsős prezentációja alapján, amelyről a Kyiv Independent számolt be, Ukrajna 2026-os védelmi kiadásaiban mintegy 19,6 milliárd eurós hiány keletkezett. Mindez annak ellenére, hogy az Európai Unió véglegesítette a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot.

Az orosz-ukrán háború ötödik évében Ukrajna védelmi képessége továbbra is nagymértékben függ a külföldi segítségtől. Az idézet európai bizottsági dokumentum szerint Kijevnek 2026-ban összesen 134,6 milliárd euróra lesz szüksége védelmi célokra, ami jelentős növekedés a 2025-ös 111,4 milliárd eurós szinthez képest.

A katonai költségvetésben azonban még a már jóváhagyott 86,7 milliárd euró, valamint az uniós hitelből érkező további 28,3 milliárd euró beszámítása után is közel 20 milliárd eurós hiány marad.

A dokumentum rámutat, hogy bár a polgári célú kiadások 2026-ban fedezettek, 2027-re már újabb forráshiány fenyeget. Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa április 21-én Brüsszelben figyelmeztetett:

ha nem találnak új forrásokat, Kijev jövőre ismét likviditási problémákkal küzdhet.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) várakozásai szerint Ukrajna 2027-ben 38 milliárd dollárt kap az EU-tól a makrogazdasági hiány finanszírozására. Az uniós hitel folyósítási ütemterve alapján azonban mindössze 13,3 milliárd euró marad Kijevnek a következő évre, ami az IMF becslésének kevesebb mint a fele.

A fennmaradó források lehívásához ráadásul szigorú feltételek is társulnak. Az uniós csatlakozási folyamat és az IMF-program elvárásainak megfelelően Kijevnek javítania kell az adóbeszedési hatékonyságát, vissza kell szorítania a korrupciót, és teljes mértékben összhangba kell hoznia a jogrendszerét az európai normákkal.

Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Getty Images

