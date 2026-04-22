Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Portfolio 2026. április 22. 06:41

Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.