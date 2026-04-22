Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Egy személy meghalt, egy másik pedig megsérült, miután Oroszország a közlekedési infrastruktúrát támadta Ukrajna Zaporizzsja régiójában. Harkiv Szlobidszkij kerületét ugyancsak csapás érte, mára virradóra ott is egy infrastrukturális létesítmény ellen hajtottak végre dróntámadást - számol be az Ukrinform. A Dennik N közben arról ír: Magyarország és Szlovákia megerősítette, hogy amennyiben újraindul az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül, mindkét ország támogatni fogja az EU Kijevnek nyújtandó hitelét és a 20. szankciócsomagot Oroszország ellen - ezt Petr Macinka cseh külügyminiszter jelentette ki az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozója után. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, többé nincs alap a finanszírozási csomag blokkolására, mivel Ukrajna betartotta az egyezség rá eső részét, és megjavította az olajvezetéket. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
Durván, nyomdafestéket nem tűrő módon ostorozták az európai vezetőt Moszkvában – Itt a reakció, diplomáciai botrány lett belőle

Bekérették a külügyminisztériumba Oroszország nagykövetét, miután az orosz televízióban prostituáltnak és árulónak nevezték Giorgia Meloni miniszterelnököt - jelentette be kedden Antonio Tajani, az olasz diplomácia vezetője közösségi oldalán.

Megtört a jég: úgy látszik, Szlovákia mellett Magyarország is elengedte a vétót Ukrajna ügyében

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját - jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

Tegnapi tudósításunk

