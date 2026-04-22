Váratlanul elzárják az olajcsapokat: Oroszország hallgat, egy teljesen más irányba vihetik az olajat

Májustól ideiglenesen leáll a kazah olajszállítás Oroszországon és Fehéroroszországon át Németországba - közölte újságírókkal Jerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter szerdán.

A kazah energiaügyi miniszter rámutatott: az általa kapott információk szerint a felfüggesztés jelen állapot szerint csak májusra vonatkozik. "Beszéltem a kollégáimmal - neveket nem mondok -

és amint a technikai kérdés megoldódik, a kazah olaj tranzitja folytatódik

- tette hozzá Jerlan Akkenzsenov, aki szerint hivatalos orosz bejelentés egyelőre nem történt a kérdésben. Hogy pontosan mi az a technikai kérdés, ami miatt májustól leáll a kazah olaj továbbítása, a miniszter nem részletezte.

Közölte, a Németország felé tartó vezeték ideiglenes leállása ellenére Kazahsztán nem csökkenti olajtermelését, mint mondta:

a kitermelt energiahordozót másfelé is irányíthatják, akár Kína felé.

Elmondása szerint Kazahsztán idén körülbelül 3 millió tonna olaj szállítását tervezi a Barátság vezetéken keresztül.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden nem kívánt nyilatkozni a témában, azt mondta, hogy az újságírók a kérdéseikkel az illetékes orosz vállatok felé forduljanak.

Komoly kiesés

Kazahsztán nemzeti olajüzemeltetője, a Kaztransoil biztosítja az olajszállítást Oroszországon át a Transznyeft csővezeték-rendszeren keresztül. A kazah olajat ezután a Gomeltransznyeft Druzsba csővezeték-rendszeren keresztül Fehéroroszországba jut, ahol egy északi és egy déli ágra válik szét, az északi ágon - Lengyelországon át - továbbítják a kazah olajat a németországi Schwedtben található finomítóba. A tranzit a Kazahsztán és Oroszország között 2002. június 7-én létrejött kormányközi megállapodás keretében történik.

Kazahsztán 2,1 millió tonna olajat szállított Németországnak tavaly a Barátság vezetéken keresztül.

A kazah energiaügyi miniszter szerint a kazahsztáni olajszállítás a schwedti finomítói kapacitásának 20-30 százalékát fedezi.

Mi állhat a háttérben?

Kedden írtuk meg, hogy ukrán drónok csaptak le egy kőolajszivattyú- és diszpécserállomásra az oroszországi Szamarai területen, amely a Barátság kőolajvezeték ellátási láncának része. A találat nagy valószínűséggel

a Barátság rendszerének ahhoz a szakaszához kapcsolódik, amelyen Kazahsztánból Németország felé megy olaj.

A Barátság-olajvezeték hálózata (zölddel), illetve a mostani találat pontos helye (piros kör). Forrás: DoE

