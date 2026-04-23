A keleti nagyhatalom partjainál jöhet létre Amerika hatalmas katonai központja: világos Washington szándéka

Xavier Brunson tábornok, az amerikai koreai erők (USFK) parancsnoka a meghallgatáson hangsúlyozta az úgynevezett regionális logisztikai és támogató központ (Regional Sustainment Hub) fontosságát. Ez a bázis a térség karbantartási és logisztikai képességeinek megerősítését célozza. A Kongresszusnak benyújtott írásos nyilatkozatában kitért a konkrét tervekre is. Ezek alapján az amerikai fél a dél-koreai ipari bázist kívánja bevonni a haditechnikai eszközök karbantartásába és nagyjavításába.

Az elképzelés szakít azzal a hagyományos gyakorlattal, hogy az eszközöket az Egyesült Államokba szállítják vissza karbantartásra.

A cél az, hogy a javítási munkákat a bevetési helyszínhez közelebb végezzék el. Így a rendszerek gyorsabban visszaállíthatók hadrafogható állapotba, miközben a szállítási idő és a költségek is jelentősen csökkennek.

Az amerikai erők és a dél-koreai ipar együttműködése évtizedekre nyúlik vissza. A Korean Air, a Hanwha Ocean és a Hyundai Heavy Industries régóta végez karbantartási és nagyjavítási munkákat az amerikai haditechnikán. Az amerikai hadsereg egyre inkább elismeri Dél-Korea bázisszintű karbantartási képességeit, és az együttműködés bővítésére törekszik. Az illetékesek azt is mérlegelik, hogy a karbantartás hatókörét a repülőgépeken túl hadihajókra, légvédelmi rendszerekre és más nagyobb platformokra is kiterjesszék. A konkrét tervek egyelőre még nem véglegesek.

A tágabb koncepció szerint Dél-Korea regionális logisztikai csomópontként működne az indo-csendes-óceáni térségben. A helyben elvégzett javítási munkák révén az amerikai erők jelentősen csökkenthetnék a távolságból adódó korlátokat. Mindez lehetővé tenné, hogy

válsághelyzetben is magasabb szintű harckészültséget tartsanak fenn.

A meghallgatáson Brunson tábornok a háborús műveleti irányítás (OPCON) átadásáról is nyilatkozott. Elmondta, hogy a Pentagonnak már benyújtottak egy ütemtervet, amely a 2029-es pénzügyi év második negyedévét jelöli meg célként. Ez az első alkalom, hogy nyilvánosan is konkrét időkeretet szabtak a folyamatnak. Hozzátette ugyanakkor, hogy az átmenet továbbra is feltételekhez kötött. A véglegesítés előtt bizonyos követelményeknek maradéktalanul teljesülniük kell.

Az amerikai tisztségviselők hangsúlyozták, hogy a regionális logisztikai és támogató központ nem egy új szervezet létrehozását jelenti, hanem a meglévő együttműködésre épít. Egyes amerikai haditechnikai eszközök karbantartása már most is Dél-Koreában zajlik. A jelenlegi törekvés ennek a gyakorlatnak a kibővítését és hivatalossá tételét célozza. Mindez a szövetségi műveleti támogatás átfogó átalakításának részét képezi.

