Alattomos taktikával vág vissza Irán az Egyesült Államoknak, erre a veszélyre nem számítottak

Irán gyorsnaszádjai komoly kihívást jelentenek az amerikai haditengerészet számára a Hormuzi-szoros térségében. Ezt jól mutatja két konténerhajó közelmúltbeli elfoglalása is. Az esetek alááshatják Washington azon állítását, miszerint hatékonyan semlegesítette volna az iráni tengeri fenyegetést.

Donald Trump hétfőn elismerte, hogy bár Irán hagyományos haditengerészetét nagyrészt megsemmisítették, a

gyorsnaszádokat korábban nem tekintették komoly veszélyforrásnak.

Az elnök szerint az amerikai blokád közelébe merészkedő hajókat azonnal megsemmisítik. Ehhez ugyanazt a módszert alkalmazzák, mint a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon a feltételezett drogcsempészek ellen. A csempészcsónakok azonban nem támadnak kereskedelmi hajókat, és a fegyverzetük sem mérhető az iráni Forradalmi Gárda egységeiéhez. Utóbbiak ugyanis nehézgéppuskákat, rakétavetőket, esetenként pedig hajó elleni rakétákat is hordoznak.

A gyorsnaszádos támadások mára egy többrétegű fenyegetési rendszer részévé váltak. Ebben a parti telepítésű rakéták, a drónok, a tengeri aknák és az elektronikai hadviselés is szerepet kap – közölte a Diaplous görög tengeri biztonsági vállalat. A háború előtt Irán becslések szerint több száz, de akár több ezer ilyen naszáddal is rendelkezhetett. Ezeket parti alagutakban, haditengerészeti támaszpontokon vagy civil hajók között rejtették el. A február 28-án kezdődött háború óta nagyjából százat semmisíthettek meg belőlük a Dryad Global szakértője szerint.

Irán taktikát váltott. Az április 8-i tűzszünet előtt még rakéta- és dróncsapásokkal támadta a szoros hajóforgalmát, ahol a világ napi olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának mintegy 20 százaléka halad át. A két konténerhajó elfoglalására azután került sor, hogy Washington tengeri blokádot vezetett be, és megkezdte az Iránhoz köthető tartályhajók feltartóztatását.

A polgári hajózási ágazat nincs felkészülve arra, hogy megakadályozza az iráni fegyveres erők hajófoglalásait

– mondta Daniel Mueller, az Ambrey brit biztonsági cég elemzője. Hozzátette: egy-egy ilyen műveletben jellemzően tucatnyi naszád vesz részt.

Egy magas rangú iráni biztonsági tisztviselő szerint ma a gyorsnaszádok alkotják Irán tengeri stratégiájának gerincét. Ezeket a járműveket az ellenséggel szembeni aszimmetrikus hadviselés részeként vetik be.

Rendkívüli sebességük révén ezek a hajók sikeresen hajthatnak végre villámtámadásokat anélkül, hogy észlelnék őke

– nyilatkozta a névtelenséget kérő tisztviselő.

A naszádoknak ugyanakkor komoly korlátaik is vannak. A nyári erős szél és a magas hullámzás megnehezíti a műveletek végrehajtását. Hadihajókkal szembeni közvetlen összecsapásban pedig súlyos veszteségeket szenvednének – mutatott rá Jeremy Binnie, a Janes védelmi hírszerző cég közel-keleti szakértője. Ugyanakkor hozzátette:

Sokkal nehezebb lesz felszámolni a gyorsnaszádok jelentette fenyegetést, mint amennyire könnyű volt elpusztítani Irán nagyobb hadihajóit. Utóbbiak ugyanis könnyen felderíthető és követhető célpontok voltak.

Duncan Potts, a brit Királyi Haditengerészet egykori altengernagya emlékeztetett arra, hogy Irán már az 1980-as évekbeli "tankerháború" után is aszimmetrikus taktikára váltott. Ekkor a haditengerészetüket gyakorlatilag megsemmisítették, ahogy az a jelenlegi konfliktusban is történt.

Amikor az amerikai haditengerészet és az elnök azt állítja, hogy megsemmisítették a flottát, érdemes felidézni: ezt már korábban is megtették. Ugyanakkor elfelejtették, hogy az ellenfél aszimmetrikus hadviselésre állt át, amelyet azóta tökéletesített is

– fogalmazott az altengernagy.

