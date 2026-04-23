Alattomos taktikával vág vissza Irán az Egyesült Államoknak, erre a veszélyre nem számítottak

Donald Trump hétfőn elismerte, hogy bár Irán hagyományos haditengerészetét nagyrészt megsemmisítették, a
gyorsnaszádokat korábban nem tekintették komoly veszélyforrásnak.
Az elnök szerint az amerikai blokád közelébe merészkedő hajókat azonnal megsemmisítik. Ehhez ugyanazt a módszert alkalmazzák, mint a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon a feltételezett drogcsempészek ellen. A csempészcsónakok azonban nem támadnak kereskedelmi hajókat, és a fegyverzetük sem mérhető az iráni Forradalmi Gárda egységeiéhez. Utóbbiak ugyanis nehézgéppuskákat, rakétavetőket, esetenként pedig hajó elleni rakétákat is hordoznak.
A gyorsnaszádos támadások mára egy többrétegű fenyegetési rendszer részévé váltak. Ebben a parti telepítésű rakéták, a drónok, a tengeri aknák és az elektronikai hadviselés is szerepet kap – közölte a Diaplous görög tengeri biztonsági vállalat. A háború előtt Irán becslések szerint több száz, de akár több ezer ilyen naszáddal is rendelkezhetett. Ezeket parti alagutakban, haditengerészeti támaszpontokon vagy civil hajók között rejtették el. A február 28-án kezdődött háború óta nagyjából százat semmisíthettek meg belőlük a Dryad Global szakértője szerint.
Irán taktikát váltott. Az április 8-i tűzszünet előtt még rakéta- és dróncsapásokkal támadta a szoros hajóforgalmát, ahol a világ napi olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának mintegy 20 százaléka halad át. A két konténerhajó elfoglalására azután került sor, hogy Washington tengeri blokádot vezetett be, és megkezdte az Iránhoz köthető tartályhajók feltartóztatását.
A polgári hajózási ágazat nincs felkészülve arra, hogy megakadályozza az iráni fegyveres erők hajófoglalásait
– mondta Daniel Mueller, az Ambrey brit biztonsági cég elemzője. Hozzátette: egy-egy ilyen műveletben jellemzően tucatnyi naszád vesz részt.
Egy magas rangú iráni biztonsági tisztviselő szerint ma a gyorsnaszádok alkotják Irán tengeri stratégiájának gerincét. Ezeket a járműveket az ellenséggel szembeni aszimmetrikus hadviselés részeként vetik be.
Rendkívüli sebességük révén ezek a hajók sikeresen hajthatnak végre villámtámadásokat anélkül, hogy észlelnék őke
– nyilatkozta a névtelenséget kérő tisztviselő.
A naszádoknak ugyanakkor komoly korlátaik is vannak. A nyári erős szél és a magas hullámzás megnehezíti a műveletek végrehajtását. Hadihajókkal szembeni közvetlen összecsapásban pedig súlyos veszteségeket szenvednének – mutatott rá Jeremy Binnie, a Janes védelmi hírszerző cég közel-keleti szakértője. Ugyanakkor hozzátette:
Sokkal nehezebb lesz felszámolni a gyorsnaszádok jelentette fenyegetést, mint amennyire könnyű volt elpusztítani Irán nagyobb hadihajóit. Utóbbiak ugyanis könnyen felderíthető és követhető célpontok voltak.
Duncan Potts, a brit Királyi Haditengerészet egykori altengernagya emlékeztetett arra, hogy Irán már az 1980-as évekbeli "tankerháború" után is aszimmetrikus taktikára váltott. Ekkor a haditengerészetüket gyakorlatilag megsemmisítették, ahogy az a jelenlegi konfliktusban is történt.
Amikor az amerikai haditengerészet és az elnök azt állítja, hogy megsemmisítették a flottát, érdemes felidézni: ezt már korábban is megtették. Ugyanakkor elfelejtették, hogy az ellenfél aszimmetrikus hadviselésre állt át, amelyet azóta tökéletesített is
– fogalmazott az altengernagy.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
