Áll a bál a Pentagonban: váratlanul menesztették a csúcsvezetőt

A lépés újabb személyi változás a Pentagonban: néhány héttel korábban Pete Hegseth hadügyminiszter menesztette a hadsereg vezérkari főnökét, Randy George tábornokot.
Phelan az első, a Trump-adminisztráció által kinevezett haderőnemi vezető, akit a jelenlegi ciklusban menesztettek.
A döntést több politikus bírálta. Jack Reed demokrata szenátor aggasztónak nevezte az újabb vezetőváltást, amely szerinte az amerikai védelmi minisztérium működési zavarait jelzi.
A személycsere egy szélesebb körű átalakítási hullám része a Pentagonban,
miközben az Egyesült Államok növeli haditengerészeti jelenlétét a Közel-Keleten, és jelentős flottabővítést tervez a globális verseny erősödése miatt.
A haditengerészeti államtitkári poszt civil tisztség, amely a haditengerészet irányításáért, költségvetéséért és működési felkészültségéért felel.
John Phelan – korábbi befektetési bankár – 2025 márciusában lépett hivatalba, munkájának középpontjában a hajóépítés és a tengeri ipar megerősítése állt. A The New York Times értesülései szerint azonban hónapok óta feszültség volt közte és felettesei, köztük Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint helyettese, Stephen Feinberg között, különösen egy új haditengerészeti hajóépítési program végrehajtása miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
