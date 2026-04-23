Apokaliptikus jelenetek: mérgező, fekete eső hullik az égből a súlyos ukrán támadás után, nagy a baj az orosz városban

A tuapszei kőolajfinomító
hétfő hajnal óta lángol, miután dróntalálat érte.
A támadás nyomán keletkezett tűz égéstermékei április 22-én az esővel együtt hullottak alá a városra. A csapadék fekete, olajos réteggel vont be autókat, utcákat, épületeket és a háziállatokat is. A közösségi médiában megosztott felvételeken jól látható, ahogy a lakosok az olajos szennyeződést próbálják lemosni házi kedvenceikről, a bőrükről és a ruháikról.
Az orosz fogyasztóvédelmi hatóság, a Roszpotrebnadzor szerdán közölte, hogy a veszélyes anyagok koncentrációja a levegőben meghaladja a megengedett szintet. A benzol, a xilol és a korom mennyisége a határérték két-háromszorosára emelkedett. A krasznodari határterület hatóságai arra szólították fel a közelben élőket, hogy maradjanak zárt térben, és tartsák csukva az ablakokat. Szabad levegőn maszk viselését, valamint az orr, a szem és a torok rendszeres öblítését javasolták.
A helyiek a közösségi médiában panaszkodtak a tájékoztatás hiányára. Többen jelezték, hogy nem kaptak egyértelmű választ arra, iható-e a csapvíz, vagy hogy elengedhetik-e gyermekeiket az iskolába. Eközben az ügyészség egy rendkívül rosszul időzített PR-akcióval vált nevetség tárgyává. Munkatársaikról ugyanis faültetés közben készítettek fotókat, miközben a háttérben hatalmas, fekete füstoszlop emelkedett az égre.
Az évi 12 millió tonna nafta, gázolaj és fűtőolaj előállítására képes finomítót először április 16-án érte dróncsapás, a termelés pedig azóta szünetel. Az ukrán hadsereg hétfőn vállalta a felelősséget a támadásért. Közleményük szerint az ország folytatja az orosz agresszor támadóképességének csökkentését célzó műveleteket. Kijev az elmúlt hónapokban fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, hogy ezáltal is mérsékelje a Kreml kőolajból származó bevételeit.
A katasztrófa újabb környezeti válságot jelent a krasznodari határterület számára, amelynek fekete-tengeri partszakasza kifejezetten népszerű nyári üdülőhelynek számít. 2024-ben két orosz tartályhajó elsüllyedése okozott súlyos olajszennyezést, amely a mai napig érezteti hatását a partvidéken. Tuapszében az önkéntesek a kóbor állatok katasztrofális helyzetére is felhívták a figyelmet. Szinte minden szabadban élő kutyát és macskát fűtőolaj borít, az állatokon pedig egyértelműen látszanak a mérgezés jelei.
Példátlan adatszivárgás: az utolsó pillanatban lépett a kormány, mielőtt eladták volna a gigantikus egészségügyi adatbázist
Tizenöt év alatt gyűjtött adat került veszélybe.
Súlyos felvételek: bevetést hajtott végre Irán elit gárdája – Most jön az igazi fordulat a Hormuzi-szorosnál?
Polgári célpontokat támadtak.
Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna
Megjelent a Duna House és az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont közös elemzése.
Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt
A GKI tette közzé friss adatait.
Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!
Mutatjuk a fontos részleteket.
Földindulás Magyarország szomszédjában: tömegével távoztak a miniszterek, teljes politikai káosz jöhet
Kisebbségi kormányzásba kezdene Ilie Bolojan, de már a jövő héten leválthatják.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!