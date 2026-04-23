Apokaliptikus jelenetek: mérgező, fekete eső hullik az égből a súlyos ukrán támadás után, nagy a baj az orosz városban

A tuapszei kőolajfinomító

hétfő hajnal óta lángol, miután dróntalálat érte.

A támadás nyomán keletkezett tűz égéstermékei április 22-én az esővel együtt hullottak alá a városra. A csapadék fekete, olajos réteggel vont be autókat, utcákat, épületeket és a háziállatokat is. A közösségi médiában megosztott felvételeken jól látható, ahogy a lakosok az olajos szennyeződést próbálják lemosni házi kedvenceikről, a bőrükről és a ruháikról.

Az orosz fogyasztóvédelmi hatóság, a Roszpotrebnadzor szerdán közölte, hogy a veszélyes anyagok koncentrációja a levegőben meghaladja a megengedett szintet. A benzol, a xilol és a korom mennyisége a határérték két-háromszorosára emelkedett. A krasznodari határterület hatóságai arra szólították fel a közelben élőket, hogy maradjanak zárt térben, és tartsák csukva az ablakokat. Szabad levegőn maszk viselését, valamint az orr, a szem és a torok rendszeres öblítését javasolták.

A helyiek a közösségi médiában panaszkodtak a tájékoztatás hiányára. Többen jelezték, hogy nem kaptak egyértelmű választ arra, iható-e a csapvíz, vagy hogy elengedhetik-e gyermekeiket az iskolába. Eközben az ügyészség egy rendkívül rosszul időzített PR-akcióval vált nevetség tárgyává. Munkatársaikról ugyanis faültetés közben készítettek fotókat, miközben a háttérben hatalmas, fekete füstoszlop emelkedett az égre.

Az évi 12 millió tonna nafta, gázolaj és fűtőolaj előállítására képes finomítót először április 16-án érte dróncsapás, a termelés pedig azóta szünetel. Az ukrán hadsereg hétfőn vállalta a felelősséget a támadásért. Közleményük szerint az ország folytatja az orosz agresszor támadóképességének csökkentését célzó műveleteket. Kijev az elmúlt hónapokban fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, hogy ezáltal is mérsékelje a Kreml kőolajból származó bevételeit.

A katasztrófa újabb környezeti válságot jelent a krasznodari határterület számára, amelynek fekete-tengeri partszakasza kifejezetten népszerű nyári üdülőhelynek számít. 2024-ben két orosz tartályhajó elsüllyedése okozott súlyos olajszennyezést, amely a mai napig érezteti hatását a partvidéken. Tuapszében az önkéntesek a kóbor állatok katasztrofális helyzetére is felhívták a figyelmet. Szinte minden szabadban élő kutyát és macskát fűtőolaj borít, az állatokon pedig egyértelműen látszanak a mérgezés jelei.

