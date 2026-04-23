Azonnal megkezdték az evakuálást: hatalmas lángfal emészti fel a lakóházakat és az erdőket az Egyesült Államokban
Több mint ötven lakóházat és egyéb épületet pusztítottak el a héten a délkelet-georgiai erdőtüzek. A lángok füstje egészen a mintegy 420 kilométerre fekvő Atlantáig elért. Csütörtökön legalább ezer további épület volt veszélyben.

A Georgia és Florida határvidékén tomboló lángok ellen húsz tűzoltóság több száz munkatársa küzd. A térséget fenyőerdők és bozótosok borítják, amelyeket kisebb lakóövezetek, gyümölcsösök és állatfarmok tarkítanak. Egy tűzoltó megsérült, de civil áldozatokról eddig nem érkezett jelentés.

A régióban több száz embert szólítottak fel kötelező vagy önkéntes evakuálásra, az iskolákat pedig legalább péntekig bezárták. Brian Kemp georgiai kormányzó szerdán szükségállapotot hirdetett.

A legnagyobb, úgynevezett Pineland Road-i tűz április közepén lobbant fel Clinch megyében. Csütörtökre már mintegy

12 ezer hektáron pusztított a jellemzően faipari célra telepített fenyőültetvényeken.

A georgiai erdészeti szolgálat jelentése szerint a lángokat mindössze tíz százalékban sikerült megfékezni.

A közeli Brantley megyében hétfőn keletkezett a Highway 82 menti tűz. Ez kedd reggelre még csak 280 hektárt érintett, szerda estére viszont már mintegy kétezer hektáron tombolt. Ezen a területen pusztultak el, illetve kerültek veszélybe a lakóházak. Joey Cason, a megyei katasztrófavédelem vezetője szerint a délutáni szél gyorsan terjeszti a lángokat az aszálytól kiszáradt erdőkben.

Őszintén mondom, csoda, hogy eddig senki sem vesztette életét

– nyilatkozta Cason.

A harmadik, a floridai Jacksonville közelében pusztító, mintegy 1600 hektáros erdőtűz szintén sűrű füstöt sodor észak felé. Ez a füst Georgia keleti és középső területeinek nagy részét beborítja. Florida állam a védekezés támogatására a Nemzeti Gárda bevetését és tűzoltófelszerelések átcsoportosítását ígérte.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

