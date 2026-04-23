Barbár lépést húzott meg Oroszország az éjszaka közepén: példátlan dologra ébredtek a helyiek

Tomszk lakói vasárnap arra ébredtek, hogy
az NKVD titkosrendőrség áldozatainak emlékművét – köztük az úgynevezett "Bánat kövét" és egy emlékívet – éjszaka eltávolították.
z emlékhelyet az NKVD egykori börtönépülete mellett, egy feltételezett tömegsír helyszínén emelték. A komplexum többek között az 1937–38-as "nagy terror" kivégzettjeinek állított emléket. A tisztogatások során a konzervatív hivatalos becslések szerint is közel 700 ezer embert végeztek ki.
A polgármesteri hivatal először azzal magyarázta az elbontást, hogy
egy közeli garázs összeomlással fenyeget.
Később azonban törölték ezt a közleményt, és azóta nem nyilatkoztak az ügyben.
A négy érintett ország diplomáciai képviseletei közös nyilatkozatban "barbár cselekménynek" minősítették a történteket, és az emlékhely helyreállítását követelték. Jelezték, hogy a "nagy terror" során meggyilkolt saját állampolgáraik emlékére elhelyezett köveket is eltávolították.
Meg kell őrizni az áldozatok emlékét, hogy a múlt bűnei ne ismétlődhessenek meg
– emetlék ki.
Az emlékmű elbontása az orosz Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli döntését követi. A testület ugyanis "szélsőséges" szervezetté nyilvánította a szovjet politikai elnyomást dokumentáló Memorial emberi jogi szervezetet, és betiltotta annak oroszországi tevékenységét. A bíróság szerint a Memorial "oroszellenes jellegű", emellett "a történelmi, kulturális, szellemi és erkölcsi értékek aláásásával" foglalkozik.
Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt napokban emellett rendeletet írt alá, amellyel az FSZB biztonsági szolgálat akadémiáját
Feliksz Dzerzsinszkijről, a szovjet titkosrendőrség alapítójáról és a vörösterror egyik fő szervezőjéről nevezte el.
Végzetes csapásra készülnek az amerikai szövetségesek: "ezúttal a támadás halálos lesz"
Először Hamenei ajatollah legfelsőbb vezetőt veszik célba.
Kiszivárgott belső anyag: tömeges leépítésre készül a Meta
Egy nagyobb trendbe illeszkedik.
Alattomos taktikával vág vissza Irán az Egyesült Államoknak, erre a veszélyre nem számítottak
Nagyobb a kockázat, mint sejtették.
Az AI mindent felzabál: ezért nyúlnak újra a gázhoz és az atomhoz
Amerika mutatja az utat.
Történelmi lépés közeleg a tőzsdén – A profik szerint így lehet rajta nagyot nyerni!
5 izgalmas lehetőséget is mutatunk.
Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket
Vitézy Dávid közölte a részleteket.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
Óvatos optimizmus és változó fókuszok az ingatlanpiacon
A DLA Piper Hungary szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!