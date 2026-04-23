Barbár lépést húzott meg Oroszország az éjszaka közepén: példátlan dologra ébredtek a helyiek
Négy európai ország – Lengyelország, Észtország, Litvánia és Lettország – tiltakozott Oroszországnál, amiért a szibériai Tomszk városában elbontottak egy, a sztálini elnyomás áldozatainak emléket állító komplexumot. Az ügy egy szélesebb orosz törekvés része, amely a szovjet korszak bűneinek emlékét igyekszik eltüntetni.

Tomszk lakói vasárnap arra ébredtek, hogy

az NKVD titkosrendőrség áldozatainak emlékművét – köztük az úgynevezett "Bánat kövét" és egy emlékívet – éjszaka eltávolították.

z emlékhelyet az NKVD egykori börtönépülete mellett, egy feltételezett tömegsír helyszínén emelték. A komplexum többek között az 1937–38-as "nagy terror" kivégzettjeinek állított emléket. A tisztogatások során a konzervatív hivatalos becslések szerint is közel 700 ezer embert végeztek ki.

A polgármesteri hivatal először azzal magyarázta az elbontást, hogy

Azonnal megkezdték az evakuálást: hatalmas lángfal emészti fel a lakóházakat és az erdőket az Egyesült Államokban

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Váratlan lépés Ukrajnától: világelső fegyverrendszert vetnek be Oroszország ellen

egy közeli garázs összeomlással fenyeget.

Később azonban törölték ezt a közleményt, és azóta nem nyilatkoztak az ügyben.

A négy érintett ország diplomáciai képviseletei közös nyilatkozatban "barbár cselekménynek" minősítették a történteket, és az emlékhely helyreállítását követelték. Jelezték, hogy a "nagy terror" során meggyilkolt saját állampolgáraik emlékére elhelyezett köveket is eltávolították.

Meg kell őrizni az áldozatok emlékét, hogy a múlt bűnei ne ismétlődhessenek meg

– emetlék ki.

Az emlékmű elbontása az orosz Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli döntését követi. A testület ugyanis "szélsőséges" szervezetté nyilvánította a szovjet politikai elnyomást dokumentáló Memorial emberi jogi szervezetet, és betiltotta annak oroszországi tevékenységét. A bíróság szerint a Memorial "oroszellenes jellegű", emellett "a történelmi, kulturális, szellemi és erkölcsi értékek aláásásával" foglalkozik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt napokban emellett rendeletet írt alá, amellyel az FSZB biztonsági szolgálat akadémiáját

Feliksz Dzerzsinszkijről, a szovjet titkosrendőrség alapítójáról és a vörösterror egyik fő szervezőjéről nevezte el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter
Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra
Drámai pillanatok a Földközi-tengeren: nem sikerült befogni az orosz szellemhajót, megállíthatatlanul sodródik a végzetébe
