Bejelentette Trump: vége a türelemnek, Amerika tüzet fog nyitni az iráni hajókra

Parancsot adott Donald Trump amerikai elnök a haditengerészetnek arra, hogy nyissanak tüzet minden olyan iráni hajóra, amely aknákat kezd telepíteni a Hormuzi-szoroson.

A fejleményről az elnök Truth Social oldalán számolt be – azt állította, Amerika elsüllyesztette a teljes iráni hadiflottát, de kisebb motorcsónakokat még mindig használ Teherán.

Arra is kitért, hogy utasítást adott Amerika aknamentesítő hajóinak, hogy „háromszorozzák meg” a Hormuzi-szoros aknamentesítésének ütemét.

Ez a poszt vélhetően azért született, mert nemrég kijött egy cikk, melyben azt írták, hogy a Pentagon fél év múlva várja az aknamentesítési munkálatok végét.

Egy másik posztban Trump elnök Irán vezetését kritizálta.

Azt írja: Teherán vezetői súlyos belső harcokat vívnak, a mérsékelt vezetők hatalmi harcban állnak a keményvonalasokkal, akik Trump szerint „csúnyán vesztésre állnak.

Trump ezután azt írja:

Amerika irányítja a Hormuzi-szorost, az amerikai haditengerészet engedélye nélkül senki nem hajózhat át a téréségen.

Lezártuk teljesen , amíg Irán meg nem állapodik!!!”

– írta Trump, majd megköszönte a figyelmet.

