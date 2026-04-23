Bejelentette Trump: vége a türelemnek, Amerika tüzet fog nyitni az iráni hajókra

A fejleményről az elnök Truth Social oldalán számolt be – azt állította, Amerika elsüllyesztette a teljes iráni hadiflottát, de kisebb motorcsónakokat még mindig használ Teherán.
Arra is kitért, hogy utasítást adott Amerika aknamentesítő hajóinak, hogy „háromszorozzák meg” a Hormuzi-szoros aknamentesítésének ütemét.
Ez a poszt vélhetően azért született, mert nemrég kijött egy cikk, melyben azt írták, hogy a Pentagon fél év múlva várja az aknamentesítési munkálatok végét.
Egy másik posztban Trump elnök Irán vezetését kritizálta.
Azt írja: Teherán vezetői súlyos belső harcokat vívnak, a mérsékelt vezetők hatalmi harcban állnak a keményvonalasokkal, akik Trump szerint „csúnyán vesztésre állnak.
Trump ezután azt írja:
Amerika irányítja a Hormuzi-szorost, az amerikai haditengerészet engedélye nélkül senki nem hajózhat át a téréségen.
Lezártuk teljesen
– írta Trump, majd megköszönte a figyelmet.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
