  • Megjelenítés
Bejelentette Trump: vége a türelemnek, Amerika tüzet fog nyitni az iráni hajókra
Globál

Portfolio
Parancsot adott Donald Trump amerikai elnök a haditengerészetnek arra, hogy nyissanak tüzet minden olyan iráni hajóra, amely aknákat kezd telepíteni a Hormuzi-szoroson.

A fejleményről az elnök Truth Social oldalán számolt be – azt állította, Amerika elsüllyesztette a teljes iráni hadiflottát, de kisebb motorcsónakokat még mindig használ Teherán.

Arra is kitért, hogy utasítást adott Amerika aknamentesítő hajóinak, hogy „háromszorozzák meg” a Hormuzi-szoros aknamentesítésének ütemét.

Ez a poszt vélhetően azért született, mert nemrég kijött egy cikk, melyben azt írták, hogy a Pentagon fél év múlva várja az aknamentesítési munkálatok végét.

Egy másik posztban Trump elnök Irán vezetését kritizálta.

Még több Globál

Megjött a meteorológusok figyelmeztetése: komoly fordulat jön a hétvége időjárásában

Megvan a megállapodás: szabad az út, amerikai fegyverek özönlenek Kína partjaihoz

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Azt írja: Teherán vezetői súlyos belső harcokat vívnak, a mérsékelt vezetők hatalmi harcban állnak a keményvonalasokkal, akik Trump szerint „csúnyán vesztésre állnak.

Trump ezután azt írja:

Amerika irányítja a Hormuzi-szorost, az amerikai haditengerészet engedélye nélkül senki nem hajózhat át a téréségen.

Lezártuk teljesen , amíg Irán meg nem állapodik!!!”

– írta Trump, majd megköszönte a figyelmet.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat: egymásnak estek az iszlamista rezsim vezetői, az utolsó pillanatban fújták le az amerikaiakkal való egyezkedést

Friedrich Merz nem kért a kioktatásból: rácsapta az ajtót a trónörökösre

Súlyos dolog derült ki Amerika világelső fegyvereiről - A lehető legrosszabb pillanatban következett be az, amire mindenki számított

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Drámai pillanatok a Földközi-tengeren: nem sikerült befogni az orosz szellemhajót, megállíthatatlanul sodródik a végzetébe
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility