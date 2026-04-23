Brutális jóslat érkezett Zjuganovtól: őszre újra kitörhet Oroszországban az, ami egyszer már romba döntötte a birodalmat
Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának elnöke, Gennagyij Zjuganov szerdán az Állami Dumában arra figyelmeztetett, hogy a gazdaság helyzete miatt egy 1917-es típusú forradalom kitörése fenyeget Oroszországban – írja a Reuters.

A jelenlegi Kommunista Párt a Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) utódpártja, és bár alapvetően belesimul Vlagyimir Putyin rendszerébe, és közvetlenül az elnököt nem bírálja, bizonyos kritikákat megfogalmaz az orosz vezetéssel szemben.

Zjuganov szerdai beszédében sem az orosz elnököt támadta, hanem a kormánynak intézte szavait.

Mi mindent megteszünk, hogy támogassuk Putyint stratégiájában és politikáiban, de Önök nem hallgatnak ránk

– mondta a kormánynak a kommunista vezető.

Ha Önök nem fogadnak el sürgősen pénzügyi, gazdasági és egyéb intézkedéseket, akkor őszre az 1917-ben történtek megismétlődése vár ránk. Nincs jogunk megismételni azt. Hozzunk néhány döntést

– tette hozzá Zjuganov.

1917 februárjában forradalom tört ki Szentpéterváron, amely a cári hatalom bukásához vezetett. Októberben (a Gergely-naptár szerint november 7-én) aztán újabb forradalom történt, amikor a Vlagyimir Iljics Lenin vezette bolsevikok megdöntötték a kormányt, és később létrehozták a Szovjetuniót.

