Drámai pillanatok a Földközi-tengeren: nem sikerült befogni az orosz szellemhajót, megállíthatatlanul sodródik a végzetébe
Teljesen irányíthatatlanul sodródik a Földközi-tengeren Líbia partjainál, Bengázitól északra az Arctic Metagaz nevű orosz földgázszállító tartályhajó, amelynek újabb mentési kísérlete szerdán a rossz időjárás miatt meghiúsult – közölték csütörtökön a líbiai kikötői és hajózási hatóságok.

A Líbia partjainál haladó Arctic Metagaz az oroszországi Murmanszkból szállított cseppfolyósított földgázt (LNG), amikor fedélzetén március elején robbanások után tűz keletkezett. Oroszország ukrán víz alatti drónok támadásával vádolta Kijevet, Ukrajna azonban hivatalosan nem nyilatkozott az ügyben.

A hajó 30 fős legénységét kimentették, és azóta senki sem irányítja.

Április elején egyszer már megpróbálták vontatókötélre venni, de a rossz időjárási körülmények miatt nem sikerült. Szerdán ismét vontatással próbálkoztak, de a rossz idő miatt elszakadt egy kábel, ami ismét meghiúsította a mentést.

Az Arctic Metagaz azóta a nyílt tenger felé sodródik „teljesen irányíthatatlanul”

Lesújtó jelentés: a legjobb forgatókönyv estén is hosszú hónapokig kell várni a Hormuzi-szoros teljes megnyitására

Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Megérkezett a valóságos úszó erőd: villantott a keleti nagyhatalom, félreérthetetlen üzenetet kapott Amerika

– közölték a líbiai hatóságok.

A megrongálódott tartályhajó szállítmányának esetleges szivárgása vagy nagyobb kár esetén a tengerbe jutása környezeti katasztrófát okozhat.

A tanker környékén haladó hajókat felszólították, hogy rendkívüli óvatossággal hajózzanak, és tartsanak legalább öt tengeri mérföld távolságot a tartályhajótól. Azt is kérték, hogy azonnal jelentse, aki gázszivárgást, füstöt vagy a hajó süllyedését észleli.

Kapcsolódó cikkünk

Szabadon sodródik egy orosz hajó a Földközi-tengeren: katasztrófára figyelmeztetnek

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Dubajba menekült volna a milliárdos oligarcha, lecsaptak rá – 19 év börtön néz ki neki
