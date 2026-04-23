Durva fenyegetés Európának: Oroszország elárulta, kik kerülnek fel az új nukleáris célpontok listájára

Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes a Russia Today médiacsoportnak adott interjújában beszélt a helyzetről. Úgy fogalmazott:
Moszkva katonai vezetése kénytelen lesz kiemelt figyelmet fordítani erre a kérdésre a prioritási célpontok listájának frissítésekor.
Hozzátette, hogy a francia lépés valójában nem erősíti, hanem gyengíti az érintett országok biztonságát. Ráadásul Párizs semmilyen kőbe vésett garanciát nem nyújt szövetségeseinek.
Az orosz reakciót Emmanuel Macron francia elnök márciusban bejelentett terve váltotta ki. A javaslat szerint Franciaország bővíti nukleáris arzenálját, emellett lehetővé tenné európai partnerei számára, hogy ideiglenesen francia nukleáris csapásmérő repülőgépeket állomásoztassanak a területükön. Macron elmondása szerint Párizs jelenleg Nagy-Britanniával, Németországgal, Lengyelországgal, Hollandiával, Belgiummal, Görögországgal, Svédországgal és Dániával folytat tárgyalásokat a kérdésről.
Grusko az elképzelést a NATO nukleáris potenciáljának "ellenőrizetlen növekedéseként" értékelte, amely stratégiai fenyegetést jelent Oroszország számára. Közölte azt is, hogy a nukleáris fegyverekről szóló bármilyen jövőbeli párbeszédnek figyelembe kell vennie a NATO összesített képességeit. Ennek az amerikai mellett a francia és a brit arzenált is magában kell foglalnia.
A francia kezdeményezés egy szélesebb körű, NATO-n belüli törekvés része, amelynek keretében az európai tagállamok nagyobb felelősséget kívánnak vállalni saját védelmükért. Ez különösen azután vált hangsúlyossá, hogy Donald Trump amerikai elnök ismételten bírálta a szövetséget, és a dán fennhatóság alatt álló Grönland megszerzését is kilátásba helyezte.
A feszültséget tovább fokozza az utolsó hatályos amerikai-orosz stratégiai fegyverzetkorlátozási egyezmény februári lejárta, amely komoly űrt hagyott a globális fegyverzetellenőrzésben. A NATO a héten bírálta Oroszország és Kína nukleáris fegyverkezési politikáját. Egyúttal mindkét országot párbeszédre szólította fel az Atomsorompó-szerződés jövő héten kezdődő New York-i felülvizsgálati konferenciáján.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Laurent coust/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
