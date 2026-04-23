Évtizedek óta nem látott halálos járvány terjed a 170 milliós országban: főleg a kisgyermekeket támadja a kór

Márciusi kitörése óta harminc halálos áldozatot követelt a kanyaró Bangladesben. Az áldozatok többsége kétévesnél fiatalabb gyermek – közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO a kanyaró felszámolása terén elért bangladesi eredmények jelentős visszalépéséről számolt be.

A megerősített esetek mellett további 166 feltételezhetően kanyaró okozta halálesetet tartanak számon március közepe óta. Egészségügyi szakértők szerint

évtizedek óta nem volt ilyen súlyos kanyarójárvány az országban.

Március 15. és április 14. között több mint 19 ezer gyanús esetet jelentettek, amelyből közel háromezret laboratóriumi vizsgálatok is igazoltak.

Az esetek mintegy 79 százalékában öt év alatti gyermekek az érintettek. A WHO szerint a gyors terjedés hátterében az áll, hogy az elmúlt években jelentősen visszaesett az átoltottsági arány. Emellett a rutinszerű védőoltási programokban is fennakadások léptek fel, ami komoly immunizációs hiányosságokat eredményezett a lakosság körében.

A szervezet figyelmeztetett: ha ezeket a hiányosságokat nem pótolják sürgősen, a kanyaró továbbra is megállíthatatlanul terjedhet, ami súlyos szövődményekkel járhat. Különösen nagy a kockázata annak, hogy a betegség a nagy városközpontokon és a nemzetközi közlekedési csomópontokon keresztül továbbterjed. Ezek közé tartozik a főváros, Dakka, valamint Csittagong kikötővárosa is.

A bangladesi hatóságok országos kanyaró és rubeola elleni oltási kampányt indítottak a hat hónapos és ötéves kor közötti gyermekek számára. Emellett gyorsreagálású egységeket állítottak fel, és megerősítették a járványügyi felügyeletet. Felkészítették az egészségügyi intézményeket a betegek ellátására, valamint A-vitamin-pótlást is biztosítanak az érintetteknek.

Forrás: Reuters

