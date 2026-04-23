  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor a vétóig sem jutott, Magyar Péter meghatározhatja 800 000 milliárd forintnyi EU-pénz sorsát
Ezt biztos nem akarta hallani Zelenszkij: súlyos feltételekkel állt elő Putyin
Globál

Portfolio
Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak a megállapodások véglegesítése céljából tartana csúcstalálkozót ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel – írja a Reuters.

A lényeg a találkozó célja. Miért kell találkozniuk? Putyin azt mondta, bármikor kész egy moszkvai találkozóra. A lényeg, hogy legyen oka az egyeztetésnek, és az eredményes legyen. És csak azzal a szándékkal jöhet létre, hogy véglegesítsék a megállapodásokat

– fogalmazott a Kreml szóvivője.

Peszkov hangsúlyozta, hogy egy ilyen csúcstalálkozó alapos előkészítést igényel, és szükség lenne Kijev politikai akaratára is, ezt azonban Moszkva egyelőre nem látja.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Oroszország akár holnap kész újabb tárgyalásokat folytatni az amerikai közvetítőkkel a háború rendezése érdekében.

Még több Globál

A szóvivői nyilatkozat előzménye Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentése volt. Kijev felkérte Törökországot, hogy adjon otthont a két államfő találkozójának. Ezzel a lépéssel az elakadt béketárgyalásokat szeretnék újraindítani.

A török elnöki hivatal közleménye szerint Recep Tayyip Erdogan egyeztetett Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. A megbeszélésen a török elnök jelezte, hogy Ankara aktívan dolgozik az orosz-ukrán tárgyalások felélesztésén, valamint a vezetők összehozásán.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Zelenszkij szerdán azt mondta, „bármely formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Azt azonban az ukrán elnök többször kizárta, hogy Moszkvában legyen ez a találkozó.

Peszkov nyilatkozata alapján Moszkva továbbra sem gondolkodik komolyan béketárgyalásokban, hiszen számos nehéz kérdés megtárgyalására – például Donyeck megye még meg nem szállt részeinek sorsa – elnöki szintű találkozókra lenne szükség, és ezek rendezése nélkül a megállapodások véglegesítéséig sem lehet eljutni. A Kreml-szóvivő szavai arra utalnak, hogy Putyin továbbra is Ukrajna kapitulációját várja, hogy aztán az ő feltételei szerint kössenek békét Kijevvel.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Mérsékelten gyengült a forint szerdán
Ez aztán a fordulat: Magyar Péterék belenyúlnak az Orbán-kormány eurómilliárdos védelmi tervébe
Fordulatot jelentett be Donald Trump – Ez zajlott a színfalak mögött, teljesen megbénult a rezsim
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility