Ezt biztos nem akarta hallani Zelenszkij: súlyos feltételekkel állt elő Putyin

A lényeg a találkozó célja. Miért kell találkozniuk? Putyin azt mondta, bármikor kész egy moszkvai találkozóra. A lényeg, hogy legyen oka az egyeztetésnek, és az eredményes legyen. És csak azzal a szándékkal jöhet létre, hogy véglegesítsék a megállapodásokat

– fogalmazott a Kreml szóvivője.

Peszkov hangsúlyozta, hogy egy ilyen csúcstalálkozó alapos előkészítést igényel, és szükség lenne Kijev politikai akaratára is, ezt azonban Moszkva egyelőre nem látja.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Oroszország akár holnap kész újabb tárgyalásokat folytatni az amerikai közvetítőkkel a háború rendezése érdekében.

A szóvivői nyilatkozat előzménye Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentése volt. Kijev felkérte Törökországot, hogy adjon otthont a két államfő találkozójának. Ezzel a lépéssel az elakadt béketárgyalásokat szeretnék újraindítani.

A török elnöki hivatal közleménye szerint Recep Tayyip Erdogan egyeztetett Mark Ruttéval, a NATO főtitkárával. A megbeszélésen a török elnök jelezte, hogy Ankara aktívan dolgozik az orosz-ukrán tárgyalások felélesztésén, valamint a vezetők összehozásán.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Zelenszkij szerdán azt mondta, „bármely formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Azt azonban az ukrán elnök többször kizárta, hogy Moszkvában legyen ez a találkozó.

Peszkov nyilatkozata alapján Moszkva továbbra sem gondolkodik komolyan béketárgyalásokban, hiszen számos nehéz kérdés megtárgyalására – például Donyeck megye még meg nem szállt részeinek sorsa – elnöki szintű találkozókra lenne szükség, és ezek rendezése nélkül a megállapodások véglegesítéséig sem lehet eljutni. A Kreml-szóvivő szavai arra utalnak, hogy Putyin továbbra is Ukrajna kapitulációját várja, hogy aztán az ő feltételei szerint kössenek békét Kijevvel.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 22. Újraindítaná az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images