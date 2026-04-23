Földindulás Magyarország szomszédjában: tömegével távoztak a miniszterek, teljes politikai káosz jöhet

Testületileg lemondtak a négypárti román kormányban betöltött tisztségeikről a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei, miután a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) tartozó Ilie Bolojan miniszterelnök azt követően is posztján maradt, hogy a PSD megvonta tőle a bizalmat – közölte csütörtökön a baloldali párt.

A PSD tárca nélküli miniszterelnök-helyettese, a kormány főtitkára, az egészségügyi, a szállításügyi, a vidékfejlesztési, az energiaügyi, az igazságügyi és a munkaügyi miniszter lemondása akkor válik hatályossá, amikor Nicușor Dan államfő kiadja a felmentésükről szóló elnöki rendeletet.

A megüresedő posztokra a miniszterelnök a többi koalíciós tömörülés – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – tisztségben maradt miniszterei közül jelöl ideiglenes tárcavezetőket, akiknek a megbízatása az alkotmány szerint legfeljebb 45 napra szól.

A Maszol.ro eközben arról írt, hogy

egyes hírek szerint a PSD akár már a jövő héten bizalmatlansági indítványt kezdeményezhet a Bolojan-kormány ellen.

A kabinet akkor bukik, ha 232-en megszavazzák az indítványt.

George Simion, az eddigi legnagyobb ellenzéki párt, a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke szerdán azt mondta, pártja képviselői és szenátorai nem tehetik meg, hogy ne szavazzanak meg egy kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Robert Ghement